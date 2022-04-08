Важно как никогда: в условиях войны грудное молоко может спасти жизнь

Малышам от 6 месяцев смеси не нужны.
В чрезвычайных условиях войны грудное молоко может спасти жизнь.
Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Если вашему малышу больше 6 месяцев, а грудное молоко исчезло, попробуйте восстановить лактацию и все равно часто прикладывать ребенка к груди. Молоко может снова появиться, и вы продолжите кормить им младенца. Если это вам не удалось, давайте ребенку прикорм, коровье или козье молоко. Малышам от 6 месяцев смеси не нужны.
Из-за войны в Украине тысячи женщин с маленькими детьми на руках оказались в крайне тяжелых условиях. Сейчас очень важно продолжить грудное вскармливание младенца – ведь это самая полезная, безопасная и удобная еда для вашего малыша.
Почему, несмотря на все испытания войны, стоит попытаться сохранить грудное вскармливание, — об этом пишет ЮНИСЕФ.
Грудное вскармливание имеет множество преимуществ над любой современной детской смесью:
- Грудное молоко полностью обеспечивает потребности ребенка в питании и жидкости в течение первых шести месяцев жизни. Оно содержит достаточно воды. Даже во время очень жаркой погоды грудное молоко утоляет жажду вашего малыша.
- В первые дни жизни молозиво является своеобразной «первой иммунизацией», которая защищает малыша от болезней.
- Грудное молоко содержит все необходимые витамины и микроэлементы для сбалансированного развития ребенка.
- Материнское молоко содержит антитела для защиты ребенка от болезней.
- Грудное молоко – еда, которая всегда с вами и под рукой.
- Грудное молоко не исчезает из-за стресса.
- Даже если мать недостаточно питается, она может продолжить кормить грудью.
- Грудное вскармливание наиболее гигиенически безопасный способ кормить ребенка, ведь вам не нужно мыть или кипятить посуду.
- Физический контакт при кормлении грудью успокаивает как ребенка, так и маму.
- Кормить ребенка грудью можно до 2 лет и дольше.
Если вашему младенцу меньше полугода и он находится на грудном вскармливании, не переставайте кормить грудью и не начинайте давать малышу детские смеси, если вы не делали этого раньше. Продолжение грудного вскармливания даст ребенку больше шансов выжить.
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