Вечерний перекус без ущерба для фигуры: что есть на ночь, чтобы похудеть

Вечернюю пищу традиционно обвиняют в появлении лишних килограммов. Из-за этого распространенного стереотипа многие пытаются терпеть изнурительный голод или полностью отказываются от перекусов перед сном. Однако специалисты по питанию предупреждают: такой радикальный подход работает не всегда и часто даже вредит фигуре.

Об этом пишет Radio Club.

Эксперты отмечают, что человеческий организм активно восстанавливается именно ночью. Если обеспечить его правильной пищей в вечернее время, он не будет откладывать энергию впрок. Напротив, тело начнет тратить ее гораздо эффективнее.

Существует ряд продуктов, способных запускать процессы регенерации, поддерживать стабильный уровень сахара в крови и стимулировать метаболизм. Результатом такого правильного подхода станет отсутствие утренних отеков, ощущение легкости и полный контроль аппетита после пробуждения.

Что есть перед сном: топ-5 полезных продуктов

Диетологи составили перечень идеальных вариантов для позднего приема пищи, которые не повредят талии:

Кисломолочный творог. Нежирный сыр содержит казеин — белок, который усваивается очень медленно. Он обеспечивает мышцы питания ночью и предотвращает резкие прыжки глюкозы. Это спасает организм от стресса и утренней тяги к сладостям.

Кефир без добавок. Натуральный напиток улучшает работу кишечника и снижает воспаление, что ускоряет обмен веществ. Также кефир выводит лишнюю жидкость, делая силуэт более подтянутым утром.

Яйца. Вареные яйца или паровой омлет являются отличным источником белка, который не перегружает желудочно-кишечный тракт. На их переваривание уходит дополнительная энергия, стимулирующая ночное сжигание калорий.

Авокадо. Полезные жиры в составе этого плода стабилизируют гормональный фон и надолго утоляют чувство голода. Авокадо не вызывает тяжести в желудке и способствует крепкому и здоровому сну.

Ягоды. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию антиоксидантов они поддерживают работу печени. Ягоды также улучшают качество сна, что является одним из ключевых факторов сохранения стройности.

В то же время, специалисты не советуют употреблять поздно вечером тяжелые углеводы, особенно в комбинации с белковыми продуктами. Во второй половине дня метаболизм человека естественным образом замедляется. Если перед сном съесть, например бутерброд с колбасой или мясом, организм просто не успеет потратить полученную энергию, и она гарантированно трансформируется в жировые отложения.

