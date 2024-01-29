Вечная молодость гарантирована: врачи назвали 10 продуктов, останавливающих старение

Кто из нас не хочет замедлить старение? И такая возможность есть, врачи рекомендуют есть продукты, богатые коллагеном. Медики объясняют, что коллагеновый белок содержится только в мясе и рыбе. Но его невозможно получить в чистом виде, поскольку белок в организме расщепляется на аминокислоты. Поэтому в свой ежедневный рацион нужно включать белковую пищу и продукты с содержанием цинка и витамина С, которые помогают организму вырабатывать коллаген. Рассказываем, какие продукты нужно есть, чтобы замедлить процессы старения.

Какие продукты содержат коллаген: полный список

В этот перечень входят яйца, нежирные молочные продукты, постное мясо, рыба, морепродукты, бобовые, цитрусовые, овощи и т.д.

Топ-10 продуктов, богатых коллагеном.

Костный бульон. Если другие продукты стимулируют выработку коллагена, то в костном бульоне он содержится в активной форме и сразу усваивается организмом. Бульон из говяжьих костей богат коллагеном первого типа, что способствует эластичности кожи и разглаживанию морщин. Куриный и индюшачий бульон способствует укреплению суставов, поскольку имеет коллаген второго типа. Чтобы эффект от продукта был максимальным, его нужно пить ежедневно по 200 граммов.

Если другие продукты стимулируют выработку коллагена, то в костном бульоне он содержится в активной форме и сразу усваивается организмом. Бульон из говяжьих костей богат коллагеном первого типа, что способствует эластичности кожи и разглаживанию морщин. Куриный и индюшачий бульон способствует укреплению суставов, поскольку имеет коллаген второго типа. Чтобы эффект от продукта был максимальным, его нужно пить ежедневно по 200 граммов. Яйца. Готовый коллаген содержится в приготовленном курином желтке. Кроме того, яйца содержат серу, что способствует выработке коллагена. Также сера помогает выведению токсинов из организма, способных разрушать коллаген. Двух яиц в день будет достаточно, чтобы поддерживать надлежащий уровень коллагенового белка в организме.

Готовый коллаген содержится в приготовленном курином желтке. Кроме того, яйца содержат серу, что способствует выработке коллагена. Также сера помогает выведению токсинов из организма, способных разрушать коллаген. Двух яиц в день будет достаточно, чтобы поддерживать надлежащий уровень коллагенового белка в организме. Лососевая рыба. Этот продукт активирует выработку коллагена в организме. Красная рыба содержит жиры омега-3, цинк и другие минералы, способствующие синтезу коллагена и увлажнению кожи. Лососевую рыбу рекомендовано употреблять три раза в неделю.

Этот продукт активирует выработку коллагена в организме. Красная рыба содержит жиры омега-3, цинк и другие минералы, способствующие синтезу коллагена и увлажнению кожи. Лососевую рыбу рекомендовано употреблять три раза в неделю. Тыквенные семена. Самыми полезными будут жареные семена, содержащие цинк, замедляющий распад белка, стимулируя выработку коллагена. В день нужно съедать хотя бы две столовые ложки семян тыквы.

Самыми полезными будут жареные семена, содержащие цинк, замедляющий распад белка, стимулируя выработку коллагена. В день нужно съедать хотя бы две столовые ложки семян тыквы. Зеленые листовые овощи. Эти продукты содержат хлорофилл, что увеличивает количество коллагена в коже. За счет антиоксидантных свойств этот микроэлемент способен защищать кожу от УФ-лучей, таким образом предотвращая появление морщин и преждевременное старение.

Эти продукты содержат хлорофилл, что увеличивает количество коллагена в коже. За счет антиоксидантных свойств этот микроэлемент способен защищать кожу от УФ-лучей, таким образом предотвращая появление морщин и преждевременное старение. Цитрусовые. Фрукты содержат много витамина С, участвующего в выработке коллагена. Надо съедать 2 фрукта каждый день, чтобы обеспечить суточную норму витамина С для организма.

Фрукты содержат много витамина С, участвующего в выработке коллагена. Надо съедать 2 фрукта каждый день, чтобы обеспечить суточную норму витамина С для организма. Томаты. В помидорах содержится ликопен – это антиоксидантное соединение, которое обеспечивает синтез коллагена и защищает кожу от УФ-лучей. Больше ликопена содержится в обработанных помидорах, поэтому томатные супы и соки принесут максимальную пользу для организма.

В помидорах содержится ликопен – это антиоксидантное соединение, которое обеспечивает синтез коллагена и защищает кожу от УФ-лучей. Больше ликопена содержится в обработанных помидорах, поэтому томатные супы и соки принесут максимальную пользу для организма. Авокадо содержит витамин Е, препятствующий распаду коллагена в организме. А жиры, содержащиеся в авокадо, помогают выработке коллагенового белка. Врачи рекомендуют есть пол авокадо каждый день, чтобы извлечь максимальную пользу от фрукта.

содержит витамин Е, препятствующий распаду коллагена в организме. А жиры, содержащиеся в авокадо, помогают выработке коллагенового белка. Врачи рекомендуют есть пол авокадо каждый день, чтобы извлечь максимальную пользу от фрукта. Ягоды содержат витамин С и элаговую кислоту, что препятствует распаду коллагена под влиянием солнечных лучей. Поэтому каждый день нужно съедать хотя бы по пригоршне ягод.

содержат витамин С и элаговую кислоту, что препятствует распаду коллагена под влиянием солнечных лучей. Поэтому каждый день нужно съедать хотя бы по пригоршне ягод. Чиа. Эти семена содержат растительные полиненасыщенные жиры омега-3, поэтому способствуют омоложению и эластичности кожи. Для того чтобы замедлить старение кожи, нужно потреблять 20 граммов семян чиа ежедневно.

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