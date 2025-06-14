Вегетарианство может навредить сердцу: ученые выяснили, в чем опасность

Овощи

Реклама

Растительная диета не всегда означает пользу для здоровья. Университет Джонса Хопкинса провел масштабное исследование с участием более 7700 американцев, которое доказало: только высококачественная растительная пища положительно влияет на сердце.

Об этом говорится в сообщение Американском журнале профилактической кардиологии.

Не вся растительная пища положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Ученые разделили продукты на здоровые (овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые) и нездоровые (сладости, картофель фри, сладкие напитки и рафинированные злаки) и оценили их влияние по трем биомаркерам риска.

Реклама

Результаты показали, что у людей, которые употребляли преимущественно здоровую растительную пищу, риск повышения тропонина I — маркера повреждения сердечной мышцы — был на 49% ниже. Зато те, кто придерживался нездорового растительного рациона, имели на 65% больший риск.

На другие показатели — тропонин T и NT-proBNP — рацион почти не повлиял. Это, вероятно, связано с влиянием соли на уровень NT-proBNP, независимо от состава диеты.

Исследователи отмечают: именно качество питания, а не просто отказ от мяса, имеет решающее значение для сердечного здоровья. Подобные результаты продемонстрировали и другие модели питания, в частности диета DASH.

Ранее мы сообщали, что здоровье кишечника влияет практически на все — от кожи и почек до работы мозга и нашего психического здоровья.

Реклама