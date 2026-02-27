Вегетарианство снижает риск пяти видов рака: что показало масштабное исследование

Вегетарианство / © pixabay.com

Люди, которые придерживаются вегетарианского питания, реже сталкиваются с раком молочной железы, почек, поджелудочной железы, простаты и множественной миеломой выяснили ученые.

Об этом сообщило издание nauka.ua.

В исследовании проанализировали информацию почти двух миллионов участников из девяти долговременных когорт, за которыми следили в среднем 16 лет. Цель — оценить, как рацион влияет на риски развития самых распространенных онкологических заболеваний.

В частности, у людей, которые полностью отказались от мяса, риск множественной миеломы был на 31% ниже, а риск рака почек — на 28%. Также фиксировали уменьшение вероятности рака поджелудочной железы (на 21%), простаты (на 12%) и молочной железы (на 9%).

Меньшие риски наблюдали и у тех, кто частично ограничил животные продукты. Например, у людей, которые ели рыбу, риск рака молочной железы, почек и кишечника был на 7-27% ниже. Те, кто отказался от красного мяса, но употреблял птицу, имели несколько более низкий риск рака простаты.

В то же время исследователи зафиксировали и обратные тенденции. У веганов риск рака кишечника был на 40% выше, а у вегетарианцев — почти вдвое возрастала вероятность карциномы тканей горла. Поскольку работа носит наблюдательный характер, механизмы этих повышенных рисков не определили, но учёные предполагают, что они могут быть связаны с дефицитом отдельных питательных веществ.

Напомним, поддержать здоровье кишечника можно не только с помощью йогурта. Эксперты назвали шесть перекусов, которые влияют на микробиом, пищеварение и иммунитет. Среди них — ферментированные продукты и бобовые.