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Дата публикации
Категория
Здоровье
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Вес возвращается после похудения: ученые рассказали, в чем проблема

Сбросить лишние килограммы непросто, но удержать результат бывает еще труднее. Почему после похудения вес возвращается?

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Почему вес возвращается после похудения

Почему вес возвращается после похудения / © Credits

Путь к идеальному весу часто выглядит как марафон самоотречения: месяцы строгих ограничений в похудении, подсчет каждой калории и постоянная борьба с аппетитом. Но когда цель наконец достигнута, наградой становится не только желанная цифра на весах, но и ловушка возвращения веса со временем.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Замкнутый круг диет: почему вес возвращается

Уже через некоторое время лишние килограммы могут вернуться. В медицине этот нескончаемый цикл похудения и набора веса называют колебанием массы тела или weight cycling.

Обвинять во всем нехватку самодисциплины — самый простой, но неправильный путь. Организм — это сложная система, которая при резком сокращении калорий включает механизм выживания. Похудение неизбежно меняет внутренние процессы: замедляется расход энергии, ломается привычная регуляция аппетита, а гормональный баланс направляет все силы на то, чтобы восстановить потерянные жировые запасы.

Параллельно наука исследует, как качели веса сказываются на сердце, сосудах и обмене веществ.

Когда человек садится на жесткую диету, он обрекает себя на поражение в долгосрочной перспективе. Рано или поздно ограничения заканчиваются, и человек возвращается к привычному питанию. Однако тело к этому моменту уже приспособилось к своему новому, меньшему весу и теперь требует гораздо меньше энергии.

Если вернуть прежний объем калорий при сниженных потребностях организма, лишние килограммы стремительно и неизбежно возвращаются к человеку снова.

Физиология человека сопротивляется резкому похудению на нескольких фронтах.

Когда вес падает, организм нуждается в меньшем количестве ресурсов для поддержания жизнедеятельности. Но часто энергозатраты падают гораздо сильнее, чем ожидалось — этот феномен называют адаптивным термогенезом. Это не поломка обмена веществ на всю жизнь, а временная адаптация.

Но она означает, что для поддержания нового веса нужно есть меньше, чем людям с такой же массой, которые никогда не худели. Если же вернуться к привычным порциям, вес поползет вверх.

Жировая ткань производит лептин — гормон, который сигнализирует мозгу о насыщении. Когда мы худеем, уровень лептина резко падает, из-за чего мозг бьет тревогу и усиливает чувство голода. Прибавьте к этому колебания грелина, известного как «гормон голода», и вы поймете, почему держать аппетит под контролем становится настоящим испытанием. Исследования показывают, что эти биологические сигналы держатся еще долго после завершения диеты.

Экстремальные диеты сжигают не только жировые отложения, но и мышечную ткань. Поскольку мышцы сжигают немало калорий и отвечают за качество тела, их дефицит еще больше сказывается на метаболизме. Когда вес возвращается, нет никаких гарантий, что восстановятся именно мышцы, а не жир. Поэтому во время похудения важно заниматься спортом и есть белки.

Колебания веса также влияют на чувствительность к инсулину. Умеренная потеря веса при ожирении сначала спасает сахар в крови, но возвращение жира, особенно в зоне живота, разрушает эти достижения.

Хотя часть старых научных работ связывала большие колебания веса с гипертонией, свежий научный обзор за 2026 год четко констатирует, что нынешние исследования не подтверждают прямое и самостоятельное вредное влияние эффекта колебания веса на сердце. Даже временный сброс веса приносит организму пользу.

Психологическая ловушка и цена срывов

Помимо физиологии постоянные колебания веса плохо влияют на ментальное здоровье. Во время похудения вы чувствуете невероятную радость и уверенность, но возвращение килограммов несет шквал самообвинения, стыда и тревоги.

Когда человек измеряет свою ценность цифрами на весах, каждый набранный грамм превращается в катастрофу. Это толкает его на вредные и радикальные эксперименты с питанием и диетами. Жесткие запреты порождают навязчивые мысли о еде, провоцируют эпизоды срывов и перееданий, а вскоре это превращается в замкнутый круг.

Колебания веса не означают расстройств пищевого поведения, но если такой марафон приносит вам только стресс, стоит привлечь психолога или диетолога в помощь.

Главная ловушка состоит в восприятии похудения как временного квеста с конечной датой. Когда цель достигнута, кажется, что можно вернуться к нормальной жизни — и именно здесь начинается рецидив.

Удержание результата — это длинная дистанция. Вам нужно выбрать для себя такой рацион, которого вы сможете придерживаться годами без срывов. Достаточное количество белка, движение, качественный сон, борьба со стрессом и периодический контроль веса помогут вовремя поймать нежелательные изменения.

И главное, что следует помнить: возвращение части килограммов не делает предыдущие усилия напрасными. Здравый смысл, гибкость и забота о теле работают гораздо лучше любых экстремальных диет.

Похудение: последние новости

Напомним, что убрать жир локально только с живота с помощью бесконечных упражнений на пресс невозможно, поскольку места потери жира определяются генетикой и полом. Как отмечает персональный тренер Марк Ладлоу, ключом к более стройной талии является умеренный дефицит калорий без суровых наказаний и жестких запретов.

Для этого нужно добавить в рацион больше белковых продуктов, овощей и фруктов, а также совместить питание с физической активностью и обычной ходьбой.

Эксперт отмечает, что агрессивное похудение часто приводит к срывам, поэтому лучше выбирать устоявшиеся привычки и долгосрочный темп. Отслеживать прогресс рекомендуется с помощью замеров талии раз в четыре-шесть недель, ведь цифра на весах может колебаться из-за воды и пищи.

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