Весенняя аллергия: как понять, что это не просто насморк

Иногда цветение растений и пыльца значительно мешают жить / © Pexels

Для некоторых людей весна может стать настоящим испытанием из-за постоянного чихания, заложенности носа и зуда. Часто эти симптомы в период потепления свидетельствуют о начале весенней аллергии.

Весной наиболее распространенные аллергии связаны с цветением растений, пыльцой, пылевыми клещами и плесенью.

Как определить, на что у вас аллергия

Аллергия может возникнуть не только на известный вам аллерген, но и на родственные ему другие, имеющие подобную белковую структуру.

Для того чтобы определить на что именно у вас аллергия, существует два типа эффективных тестов: кожные пробы (прик-тесты) и молекулярный анализ крови.

Кожные тесты не всегда возможны (например, если значительная часть кожи человека поражена экземой, псориазом и т.п.). В таких случаях берут кровь из вены для молекулярного теста.

Основные симптомы весенней аллергии:

Насморк и заложенность носа без температуры

Частое чихание, особенно на улице

Зуд в носу, глазах и горле

Слезотечение, краснота глаз, ощущение «песка» в глазах

Кашель, осложненное дыхание, иногда похоже на бронхиальную астму

Ухудшение состояния в сухие ветреные дни, когда пыльца активно распространяется.

Как отличить аллергию от простуды

Продолжительность: простуда обычно длится 7–10 дней, а аллергия может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев

Температура: в случае аллергии ее обычно нет

Антигистаминные препараты помогают: в случае простуды они не эффективны.

Самые опасные аллергены в Украине

Береза — одно дерево может производить до 5,5 миллиона пыльцевых зерен за сезон

Ольха

Тополь

Амброзия — агрессивный инвазивный сорняк

Магнолия

Ландыш.

Важно: если аллергию не лечить, она может перерасти в бронхиальную астму. По статистике, у 30–40% пациентов с нелеченным поленозом в течение 5–10 лет развивается астма.

Напомним, отдых на солнце может обернуться болезнью. Как проявляется аллергия на солнце и кто в зоне риска читайте в новости.