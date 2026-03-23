Весенняя аллергия: как понять, что это не просто насморк
Заложенный нос, чихание, покраснение глаз — не всегда ОРВИ.
Для некоторых людей весна может стать настоящим испытанием из-за постоянного чихания, заложенности носа и зуда. Часто эти симптомы в период потепления свидетельствуют о начале весенней аллергии.
Весной наиболее распространенные аллергии связаны с цветением растений, пыльцой, пылевыми клещами и плесенью.
Как определить, на что у вас аллергия
Аллергия может возникнуть не только на известный вам аллерген, но и на родственные ему другие, имеющие подобную белковую структуру.
Для того чтобы определить на что именно у вас аллергия, существует два типа эффективных тестов: кожные пробы (прик-тесты) и молекулярный анализ крови.
Кожные тесты не всегда возможны (например, если значительная часть кожи человека поражена экземой, псориазом и т.п.). В таких случаях берут кровь из вены для молекулярного теста.
Основные симптомы весенней аллергии:
Насморк и заложенность носа без температуры
Частое чихание, особенно на улице
Зуд в носу, глазах и горле
Слезотечение, краснота глаз, ощущение «песка» в глазах
Кашель, осложненное дыхание, иногда похоже на бронхиальную астму
Ухудшение состояния в сухие ветреные дни, когда пыльца активно распространяется.
Как отличить аллергию от простуды
Продолжительность: простуда обычно длится 7–10 дней, а аллергия может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев
Температура: в случае аллергии ее обычно нет
Антигистаминные препараты помогают: в случае простуды они не эффективны.
Самые опасные аллергены в Украине
Береза — одно дерево может производить до 5,5 миллиона пыльцевых зерен за сезон
Ольха
Тополь
Амброзия — агрессивный инвазивный сорняк
Магнолия
Ландыш.
Важно: если аллергию не лечить, она может перерасти в бронхиальную астму. По статистике, у 30–40% пациентов с нелеченным поленозом в течение 5–10 лет развивается астма.
