Ветераны могут получать медпрепараты по программе "Доступные лекарства": что нужно знать

Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.
Ветераны и ветеранки могут получать медпрепараты по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт от семейного или профильного врача.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
Препараты отпускаются без привязки к местности в любой аптеке Украины, работающей по программе "Доступные лекарства", заключив договор с НСЗУ.
Какие лекарства можно получить?
В 2024 году программа "Доступные лекарства" включает 589 торговых названий препаратов по следующим направлениям:
- Сердечно-сосудистые заболевания (включая профилактику инсультов и инфарктов);
- Сахарный диабет 2 типа;
- Несахарный диабет;
- Хронические заболевания нижних дыхательных путей, в том числе бронхиальная астма;
- Расстройства психики и поведения; эпилепсия;
- Болезнь Паркинсона;
- Иммуносупрессивные препараты для пациентов после трансплантаций;
- Препараты инсулина;
- Опиоидные анальгетики для паллиативных больных;
- Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для людей с диабетом 1 типа.
Пошаговая инструкция, как получить лекарство:
- Запишитесь на прием к врачу.
- Врач выпишет электронный рецепт.
- Вы получите SMS с номером рецепта и кодом подтверждения.
- Обратитесь в любую аптеку, участвующую в программе, и сообщите 16-значный номер рецепта.
- Выберите лекарство – бесплатно или с доплатой.
- Назовите код подтверждения и получите лекарство.
Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.
Также ветераны могут воспользоваться услугой "Укрпочта.Аптека", действующей на прифронтовых территориях. "Укрпочта" доставляет лекарства бесплатно по электронному рецепту.
Напомним, в Украине упростят процедуру регистрации лекарственных средств.
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