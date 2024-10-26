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Ветераны могут получать медпрепараты по программе "Доступные лекарства": что нужно знать

Ветераны могут получать медпрепараты по программе "Доступные лекарства": что нужно знать

Аптека / Фото: УНИАН

Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.

Ветераны и ветеранки могут получать медпрепараты по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт от семейного или профильного врача.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Препараты отпускаются без привязки к местности в любой аптеке Украины, работающей по программе "Доступные лекарства", заключив договор с НСЗУ.

Какие лекарства можно получить?

В 2024 году программа "Доступные лекарства" включает 589 торговых названий препаратов по следующим направлениям:

  • Сердечно-сосудистые заболевания (включая профилактику инсультов и инфарктов);
  • Сахарный диабет 2 типа;
  • Несахарный диабет;
  • Хронические заболевания нижних дыхательных путей, в том числе бронхиальная астма;
  • Расстройства психики и поведения; эпилепсия;
  • Болезнь Паркинсона;
  • Иммуносупрессивные препараты для пациентов после трансплантаций;
  • Препараты инсулина;
  • Опиоидные анальгетики для паллиативных больных;
  • Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для людей с диабетом 1 типа.

Пошаговая инструкция, как получить лекарство:

  • Запишитесь на прием к врачу.
  • Врач выпишет электронный рецепт.
  • Вы получите SMS с номером рецепта и кодом подтверждения.
  • Обратитесь в любую аптеку, участвующую в программе, и сообщите 16-значный номер рецепта.
  • Выберите лекарство – бесплатно или с доплатой.
  • Назовите код подтверждения и получите лекарство.

Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.

Также ветераны могут воспользоваться услугой "Укрпочта.Аптека", действующей на прифронтовых территориях. "Укрпочта" доставляет лекарства бесплатно по электронному рецепту.

Напомним, в Украине упростят процедуру регистрации лекарственных средств.

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