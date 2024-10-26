Ветераны могут получать медпрепараты по программе "Доступные лекарства": что нужно знать

Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.

Ветераны и ветеранки могут получать медпрепараты по программе "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт от семейного или профильного врача.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Препараты отпускаются без привязки к местности в любой аптеке Украины, работающей по программе "Доступные лекарства", заключив договор с НСЗУ.

Какие лекарства можно получить?

В 2024 году программа "Доступные лекарства" включает 589 торговых названий препаратов по следующим направлениям:

Сердечно-сосудистые заболевания (включая профилактику инсультов и инфарктов);

Сахарный диабет 2 типа;

Несахарный диабет;

Хронические заболевания нижних дыхательных путей, в том числе бронхиальная астма;

Расстройства психики и поведения; эпилепсия;

Болезнь Паркинсона;

Иммуносупрессивные препараты для пациентов после трансплантаций;

Препараты инсулина;

Опиоидные анальгетики для паллиативных больных;

Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для людей с диабетом 1 типа.

Пошаговая инструкция, как получить лекарство:

Запишитесь на прием к врачу.

Врач выпишет электронный рецепт.

Вы получите SMS с номером рецепта и кодом подтверждения.

Обратитесь в любую аптеку, участвующую в программе, и сообщите 16-значный номер рецепта.

Выберите лекарство – бесплатно или с доплатой.

Назовите код подтверждения и получите лекарство.

Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.

Также ветераны могут воспользоваться услугой "Укрпочта.Аптека", действующей на прифронтовых территориях. "Укрпочта" доставляет лекарства бесплатно по электронному рецепту.

Напомним, в Украине упростят процедуру регистрации лекарственных средств.

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