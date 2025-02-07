Вейпы не так безопасны, как вы думали: новые открытия ученых

Ученые доказали, что вейпы наносят легким такой же вред, как и сигареты. Более того, электронные средства для курения могут влиять на ДНК и повреждать мозг и жизненно важные органы.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследование показало, что вейперы, как и курильщики сигарет, имеют проблемы с физической выносливостью и одышкой во время нагрузок. В эксперименте участвовали 60 человек в возрасте 20 лет. Ученые измерили объем легких участников во время занятий на статическом велотренажере. 20 человек не курили, еще 20 употребляли сигареты не менее двух лет, а остальные пользовались вейпом не менее двух лет.

"Вейперы имели среднюю "пиковую физическую мощность", которая при уровне 186 Вт была подобна мощности курильщиков (182 Вт), но намного ниже, чем у некурящих (226 Вт). Тест измеряет максимальное количество физических упражнений, которых человек может достичь", — заявили ученые.

Люди, которые использовали вейп или курили обычные сигареты, потребляли меньше кислорода - 2,7 литра и 2,6 литра в минуту соответственно, по сравнению с некурящими. Ученые подчеркнули, что это исследование добавляет новые доказательства вреда длительного вейпинга и ставит под сомнение утверждение, что он может быть более здоровой альтернативой традиционному курению.

"Согласно анализам крови и ультразвуковому сканированию, и у вейперов, и у курильщиков наблюдались признаки того, что их кровеносные сосуды не работают так же хорошо, как и у тех, кто не курит", — подчеркнули исследователи.

Ученые отметили, что вейперы и курильщики чаще испытывают удушье, сильную усталость в ногах и мышечную слабость. Такие изменения возникают даже до достижения максимального уровня физических упражнений.

"Исследователи-медики нашли доказательства того, что вейп повышает риск развития рака, поскольку изменяет ДНК, а также может повредить мозг и жизненно важные органы, поскольку аэрозоли и жидкости для электронных сигарет могут содержать следы токсичных металлов, таких как свинец и уран", — говорится в материале.

Напомним, ученые выяснили, что раннее курение может стоить здоровью на всю жизнь.

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