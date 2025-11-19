Вейпы оказались в 3000 раз грязнее унитаза: ужасные результаты исследования

Мундштук вейпов оказался питомником микробов

Ученые выяснили, что электронные сигареты (вейпы) могут быть в 3000 раз больше загрязнены бактериями и грибками, чем сидение среднего унитаза в общественном туалете. Лабораторные эксперименты показали, что теплая и влажная среда мундштука становится идеальным местом для размножения микроорганизмов, если устройство не чистить регулярно.

Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на исследование BioLabTests.

Детали лабораторного эксперимента

Исследование провела независимая лаборатория BioLabTests в сотрудничестве с онлайн-ритейлером никотина. Ученые взяли вейп популярной марки и делали мазки из мундштука сразу после открытия, а затем через 24 часа, 48 часов, 72 часа, одну и две недели использования.

Эксперты наблюдали стремительный рост количества микробов между вторым и третьим сутки использования, когда колонии начали умножаться в тысячи раз.

На третий день использования на мундштуке было обнаружено около 150 000 отдельных колониеобразующих единиц (КОЕ) грибков и бактерий. Это в 3000 раз больше , чем показатель на типичном сиденье унитаза, обычно содержит около 6,5 КОЕ на кв. см. Эта цифра также соответствовала максимальному уровню, который могла измерить лаборатория.

«Лабораторный анализ показал, что мундштук является самым грязным компонентом вейпа. Это неудивительно, учитывая, что ротовая полость человека, которая в целом считается одной из самых грязных частей тела, содержит около 700 видов бактерий», — заявил Рейнольд Мпофу, микробиолог BioLabTests.

Какие микробы нашли на вейпе

Среди микроорганизмов, обнаруженных на устройствах, были распространены бактерии, обычно попадающие из немытых рук, грязи и окружающей среды:

Bacillus: бактерия, часто встречающаяся в почве, пыли и воздухе.

Staphylococcus: микроорганизм, обычно находящийся на коже человека.

E. coli ( кишечная палочка ): распространенная фекальная бактерия, находящаяся в общественных туалетах и вызывающая заболевания у людей.

Также исследователи предполагают, что на вейпах могут формироваться биопленки - слизистые слои, созданные сообществом трудно удалить микробов.

Рекомендации по гигиене

Ученые подчеркивают, что вейпы, как и смартфоны, часто переносятся, затрагивают различные поверхности и контактируют с руками, карманами, туалетами и дверными ручками, что создает идеальные условия для распространения микробов.

«Каждое касание и затяжка вейпа прибавляют загрязнение. Эти доказательства подчеркивают критическую важность регулярной чистки и исключительной гигиены для устройств для вейпинга», – отметил Мпофу.

Эксперты рекомендуют вейперам регулярно, но не реже каждые три дня, протирать мундштук и корпус устройства салфеткой, смоченной в антибактериальном средстве, или использовать спиртовую салфетку. Это даже важнее, чем чистка смартфона, поскольку вейп прикладывается непосредственно ко рту.

