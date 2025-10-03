"Викторианская болезнь" возвращается: в Британии женщина заразилась во время посещения паба

Скарлатина. Иллюстративное фото: helsi

Реклама

22-летняя жительница Кингстона, Лондон, получила диагноз скарлатина после посещения концерта в переполненном пабе в Брикстоне. Сначала Индиго Даффи считала, что подхватила простуду или грипп, ведь почувствовала резкую боль в горле. Однако уже на следующий день на ее ногах появились красные зудящие высыпания, которые быстро распространились по всему телу.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Обеспокоенная состоянием, молодая женщина обратилась в отделение неотложной помощи, где ей поставили диагноз «скарлатина» и назначили антибиотики. Это инфекционное заболевание было распространено в викторианскую эпоху и считалось опасным, однако сегодня благодаря лечению антибиотиками течение обычно более мягкое.

Реклама

Индиго вспоминает, что сыпь сопровождалась сильным зудом и жжением, а в течение двух недель после выздоровления кожа на ногах оставалась сухой и шелушилась. Теперь девушка делится своей историей, чтобы повысить осведомленность о симптомах.

Медики напоминают, что скарлатина чаще всего поражает детей от двух до восьми лет, но взрослые также могут заболеть. Болезнь начинается с высокой температуры, боли в горле, отека лимфатических узлов, а через 12-48 часов появляется сыпь, которая обычно стартует с груди и живота. Характерный признак — «клубничный язык», красный и покрытый мелкими бугорками.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщает, что в стране зафиксирован рост случаев скарлатины, а некоторые штаммы могут быть особенно агрессивными. Врачи призывают в случае подозрения не медлить с обследованием, ведь своевременное лечение помогает избежать осложнений, таких как пневмония или распространение инфекции в организме.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обнародовала новый отчет, в котором предупреждает о глобальной угрозе антибиотикорезистентных бактерий. Ежегодно они становятся причиной более миллиона смертей, а к 2050-му эта цифра может вырасти почти вдвое — до 1,9 млн.