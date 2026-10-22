Вирус герпеса может медленно повреждать мозг: учёные заметили неожиданные изменения

Вирус герпеса оказался гораздо опаснее, чем считали ранее / © Getty Images

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Вирус простого герпеса первого типа знаком многим из-за болезненных пузырьков на губах. Однако иногда он может проникать и в нервную систему. Теперь ученые обнаружили еще одну особенность этого вируса: он, похоже, изменяет работу клеток, защищающих мозг и помогающих поддерживать его в надлежащем состоянии.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Как герпесвирус изменяет работу мозга

У мозга есть собственные иммунные клетки — микроглия. Их можно сравнить с охранниками и уборщиками в одном: они обнаруживают угрозы, реагируют на инфекции, удаляют поврежденные клетки и ткани и помогают поддерживать нормальную работу нервной системы.

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Однако при заражении вирусом простого герпеса первого типа эти клетки переключаются в режим усиленной защиты. Организм пытается остановить инфекцию, но такая реакция может иметь обратную сторону: микроглия хуже выполняет часть своих обычных задач.

Команда исследователей инфицировала мышей HSV-1, а через шесть дней изучила их мозг с помощью генетического анализа и визуализации. Вирус обнаружили в отдельных участках ствола мозга, а не по всему органу. Конкретно в этих зонах следили отчетливые конфигурации активности иммунных клеток.

Иммунная защита активировалась более чем в 30 раз

Одним из наиболее заметных результатов стал всплеск сигналов интерферона — белков, с помощью которых клетки предупреждают друг друга о вирусной угрозе. Они помогают организму запускать противовирусный ответ.

У мышей, зараженных HSV-1, доля микроглии с признаками такой реакции была более чем в 30 раз выше, чем в контрольной группе. Это свидетельствует о чрезвычайно активном ответе мозга на инфекцию.

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Но исследователи заметили и другое изменение: в этих клетках снизилась активность генов, связанных с обычным уходом за мозгом, наблюдением за его состоянием и взаимодействием с другими клетками.

Иными словами, микроглия сосредотачивалась на борьбе с вирусом, но в то же время частично теряла привычные функции. Ученые предполагают, что такое изменение может мешать удалению поврежденных структур и веществ, потенциально вредящих нервной системе.

Может ли это быть связано с болезнью Альцгеймера

Результаты привлекли внимание ученых из-за возможной связи с нейродегенеративными заболеваниями, в частности, болезнью Альцгеймера. Ранее исследователи уже изучали, может ли HSV-1 быть одним из факторов хронического воспаления в мозге.

Новый эксперимент предлагает возможное объяснение: вирус не просто запускает иммунную реакцию, но изменяет молекулярные программы, по которым работают клетки мозга. Подобные изменения микроглии наблюдались и в исследованиях других неврологических расстройств.

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Однако это не означает, что герпес вызывает болезнь Альцгеймера. Исследования проводили на мышах, причем мозг изучали только шесть дней спустя после инфицирования. Оно не доказывает, что изменения сохраняются надолго, что люди реагируют так же или что зараженные животные впоследствии обязательно развили бы нейродегенеративное заболевание.

Следующая задача ученых — выяснить, остается ли микроглия в изменившемся состоянии после того, как острая инфекция проходит, и влияют ли на мозг повторные реактивации вируса.

Насколько распространен вирус простого герпеса

HSV-1 очень распространен: по оценке Всемирной организации здравоохранения, около 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет в мире инфицированы этим вирусом. Чаще он вызывает герпес на губах, хотя в отдельных случаях может поражать глаза или нервную систему.

После первоначального заражения вирус остается в организме на всю жизнь и может периодически активироваться. В то же время у большинства инфицированных людей герпес не приводит к тяжелым неврологическим осложнениям.

Исследования мозга и деменции — последние новости

Исследователи изучают не только возможное влияние вирусов, но и другие изменения, которые могут предшествовать когнитивным нарушениям. К примеру, анализ голоса привлек внимание ученых как потенциальный способ выявлять ранние признаки изменений в работе мозга. Это направление исследований пока не заменяет медицинское обследование, но помогает искать новые способы раннего выявления проблем.

Другая группа ученых исследовала митохондрии — структуры, снабжающие клетки энергией. В мозгу людей с болезнью Альцгеймера и экспериментальных моделях обнаружили необычные скопления поврежденных митохондрий. Эти неожиданные изменения мозга могут помочь объяснить механизмы развития заболевания и открыть новые направления для исследований.

Также ученые проверяют, могут ли патологические белки, связанные с болезнью Альцгеймера, передаваться при особых медицинских обстоятельствах, в частности, при переливании крови. Пока доказательств, может ли Альцгеймер передаваться через кровь, нет, а потенциальные риски еще нуждаются в изучении.

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