Вирус Коксаки: симптомы, лечение и как себя защитить

В Украине зафиксирован вирус Коксаки / © ТСН.ua

Реклама

Коксаки — это группа вирусов из 30 активных энтеровирусов. Они размножаются в желудочно-кишечном тракте. Инкубационный период 7–10 дней.

О том, как уберечься от болезни и основные симптомы сообщает Минздрав.

Вирусы Коксаки принадлежат к группе энтеровирусов и делятся на два типа: A и B. Они могут распространяться через контакт между людьми в закрытых помещениях, совместное использование игрушек, посуды или бытовых вещей.

Реклама

Проявления болезни сродни большинству сезонных заболеваний, поэтому ее трудно диагностировать. Однако есть главный симптом, по которому можно безошибочно определить вирус Коксаки. Это симптом «рука-нога-язык». Для этого симптома характерна сыпь из водяных пузырьков, которые больше локализуются в полости рта и между пальцами рук и ног.

Инфицироваться можно несколькими путями:

фекально-оральным (через грязные руки, немытые овощи и фрукты, загрязненную воду)

воздушно-капельным (во время кашля или чихания)

контактно-бытовым (через предметы и поверхности)

Симптомы болезни

Инкубационный период длится обычно 3-6 дней. Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще наблюдаются:

внезапное повышение температуры тела до 38-40°C

боль в горле, покраснение миндалин

сыпь в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту

тошнота, рвота, диарея

общая слабость, головная боль

В основном болезнь проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит).

Как предотвратить инфицирование

Вакцины против вирусов Коксаки не существует, поэтому главным способом защиты является соблюдение правил гигиены и укрепление иммунитета.

Реклама

Также необходимо поддерживать чистоту в помещениях: проветривать комнаты, дезинфицировать поверхности, дверные ручки и игрушки.

В случае появления первых симптомов следует обратиться к врачу. Также необходимо изолировать больного, обеспечить достаточное количество питья. При появлении судорог, сонливости, рвоты — следует немедленно вызвать «скорую».

Врачи советуют следовать следующим советам:

Мойте руки после посещения общественных мест и прогулок

Не контактируйте с больными

Если вам нужно посетить или заботиться о больном, используйте средства безопасности — перчатки

Ранее сообщалось, что в Украине растет беспокойство из-за распространения вируса Коксаки — чрезвычайно контагийная инфекция, которая относится к группе энтеровирусов. В частности, в Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки среди детей — по состоянию на данный момент недуг подтвержден в 13 случаях.