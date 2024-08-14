"Вирус лени" впервые диагностировали в Европе: что известно об инфекции

Вирус Оропуш, который СМИ уже окрестили "вирусом лени", был обнаружен у европейцев, вернувшихся из Америки. Эта болезнь, давно известная в странах Южной и Центральной Америки, а также в Карибском бассейне, в Европе была диагностирована впервые. Заболевших выявили в Испании, Италии и Германии.

О том, насколько опасен "заморский" вирус, пишет Live Science.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в июне и июле в Европе было выявлено 19 случаев заболевания вирусом Оропуш среди путешественников, вернувшихся из Бразилии и Кубы. Заражение происходит через укусы кровососущих мух и комаров, которые являются переносчиками инфекции.

"Прогноз на выздоровление благоприятный, летальные исходы крайне редки", — говорится в оценке риска, опубликованной ECDC 9 августа.

Заражение вирусом Оропуш проявляется внезапной лихорадкой, мышечными болями, светочувствительностью и болью в глазах, рвотой и сыпью. Примерно в 4% случаев вирус может поражать нервную систему, вызывая воспаление спинного и головного мозга. Тем не менее, большинство людей выздоравливают в течение нескольких дней или месяца.

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Вирус Оропуш был впервые обнаружен в 1955 году в Тринидаде и Тобаго, и с тех пор он вызвал вспышки заболевания в различных странах Южной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. В этом году вспышки были зарегистрированы в Бразилии, Боливии, Колумбии и Перу. Куба в этот список попала впервые.

Своим названием "вирус лени" инфекция обязана милому животному – трехпалому ленивцу (Bradypus tridactylus) – и на самом деле не имеет никакого отношения к лентяям. По мнению исследователей, ленивцы могут быть основными носителями вируса, от которых болезнь передается людям через укусы насекомых.

Мошки, которые распространяют болезнь, не встречаются в Европе. Могут ли стать переносчиками инфекции европейские кровососущие насекомые, пока неизвестно.

Поскольку вакцины от вируса Оропуш не существует, врачи советуют людям, которые едут в места распространения этой инфекции, не пренебрегать мерами безопасности и использовать репелленты и другие виды защиты от укусов насекомых.

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