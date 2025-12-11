"Вирус-мутант" косит людей: новый штамм гриппа укладывает тысячи пациентов в больницы

В Британии переполнены больницы из-за вспышки мутированного гриппа / © ТСН.ua

Британские больницы объявляют о критических инцидентах: отделения переполнены пациентами с тяжелой формой гриппа . Статистика впечатляет: только на прошлой неделе более 2600 коек ежедневно были заняты больными гриппом — это самый высокий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений.

О том, спасет ли ситуацию возврат масочного режима, пишет The Daily Mail.

«Действительно отвратительный вирус»

Вирусологи предупреждают: не следует недооценивать угрозу. Профессор Стивен Гриффин из Университета Лидса предостерегает от легкомысленного отношения к болезни.

«Существует опасность, что люди воспринимают грипп буднично — как вирус, поражающий только старых и немощных. Это может быть действительно отвратительный вирус, поэтому каждый, кто не хочет заболеть гриппом, и особенно те, кто контактирует с уязвимыми людьми, должны подумать о носке маски», — подчеркнул профессор Гриффин.

Он добавил, что в таких ситуациях, как пребывание в театре с плохой вентиляцией, маска — это «не обсуждаемое решение».

Его коллега, профессор Лоуренс Янг из Уорикского университета, советует быть осторожными даже при малейших симптомах. По его словам, если у вас «просто насморк», все равно стоит надеть маску, поскольку вирус очень заразен. Особенно это касается переполненных торговых центров и супермаркетов в предпраздничный период.

Аргументы скептиков: «ежегодная паника»

Однако не все эксперты разделяют энтузиазм в отношении масок. Профессор Роберт Дингволл, социолог по инфекционным заболеваниям, назвал нынешнюю ситуацию "ежегодной зимней паникой NHS". Он ссылается на исследования Cochrane Collaboration, анализировавшие эффективность масок с 2008 по 2023 год.

"Маски, в частности, продемонстрировали незначительную пользу или ее отсутствие в прерывании передачи вируса... Нет ничего, что оправдывало бы настоятельные рекомендации носить маски в любом контексте", - утверждает Дингволл.

Золотая середина

Большинство специалистов сходятся во мнении: одна только маска не спасет, но комплекс мероприятий работает. Эксперты советуют «наслаивать» защиту:

Если у вас есть симптомы — оставайтесь дома. Мойте руки почаще. Проветривайте помещение. Если идете к уязвимым людям или в толпу – наденьте маску на всякий случай.

Как отметил профессор Пол Хантер: "Мы не на том этапе, когда маски должны быть обязательными, но они действительно помогают защитить вас и других".

Напомним, грипп – это не просто «зимняя простуда» . Для престарелых он может стать серьезным испытанием для здоровья.