Вирус "собачьего гриппа" мутирует: ученые предупредили об опасности для людей

В мире стремительно распространяется новый вид гриппа – "собачий". Согласно новому исследованию китайских ученых, грипп мутирует и увеличивает способность к заражению людей. Население не имеет иммунитета к семейству вирусов гриппа H3N2. Кроме того, против "собачьего гриппа" не будут работать антитела от сделанных против других штаммов гриппа прививки.

Об этом говорится в материале eLife.

Вирус птичьего гриппа H3N2 – очень заразен и смертелен для популяции птиц, он "успешно" перешел на собак примерно в 2006 году и продолжает мутировать. Согласно исследованию, опубликованному учеными из Китайского сельскохозяйственного университета, он стабилизируется и адаптируется, чтобы лучше распознавать человеческие рецепторы.

"Наши результаты показали, что собаки могут быть промежуточной цепью для адаптации вирусов птичьего гриппа к людям", – говорится в исследовании.

По словам ученых, мутация "собачьего гриппа" позволяет ему эффективно заражать млекопитающих. Пока передача гриппа от человека к человеку все еще остается относительно низкой. Однако все это может измениться с успешной адаптацией вируса к млекопитающему, особенно если это млекопитающее демонстрирует дополнительную адаптацию к передаче человеку.

Ученые исследовали 4000 больных собак и обнаружили, что каждая 20 имела вирус H3N2, хотя это была версия мутировавшего вируса, чтобы лучше соответствовать последовательности генома человеческого вируса.

Напомним, ученые обнаружили новый вариант коронавируса "Арктурус". Он в 1,2 раза заразнее, чем близкий к нему штамм "Кракен."

Читайте также: