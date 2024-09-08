Вирусы, способные заражать людей, быстро распространяются китайскими пушными фермами

Международная группа исследователей считает, что пушные фермы Китая могут представлять опасность для людей, ведь в этих ячейках размножения животных вирусы активно распространяются и эволюционируют.

Исследователи сообщили, что инфекционные вирусы, способные поражать людей, распространяются меховыми фермами Китая.

Об этом говорится в материале IFLScience.

Специалисты говорят о более чем 100 вирусах в тушках норок, морских свинок и ондатр. Таким образом, команда предупредила, что меховые фермы являются очагом инфекционных заболеваний.

"Поскольку пандемия COVID-19 была связана с продажей живых животных на рынках Китая, ученые отслеживали, как зоонозные вирусы, которые могут передаваться между животными и людьми, распространяются в этих условиях. Международная группа исследователей использовала методику так называемого метагеномного секвенирования — типа анализа, который изучает всю ДНК и РНК в образце. Команда исследовала ткани легких и кишечника 461 животного. видов", — говорится в заявлении исследователей.

Более 100 из них содержались в организмах норок, морских свинок и ондатр, выращиваемых для получения ценного меха.

Также у умерших нашли грипп типа А, ежегодно вызывающий сезонные эпидемии среди людей;

корь, вирус японского энцефалита, связанный с лихорадкой Денге, желтой лихорадкой и вирусами Западного Нила, эпидемический паротит, известный в народе как "свинка".

36 обнаруженных вирусов раньше никогда не были задокументированы, еще 39 имеют риск перехода между видами — 11 из них ранее инфицировали людей.

В одной из ондатров отследили первый в истории случай заражения птичьим гриппом типа H6N2. Этот вариант птичьего вируса адаптирован к курам. В первый раз его распространение зафиксировали в Южной Африке в 2001 году.

По наблюдениям авторов исследования, наиболее опасные вирусы могли переносить норки и енотовидные собаки.

"Интересно, что мы видим это разнообразие известных и потенциальных зоонозов (инфекций, передаваемых от животного к человеку – ред.), которые выявляются и передаются между таким количеством различных типов животных и на таких обширных географических территориях", — сказал соавтор исследования, доцент Университета Упсалы в Швеции Джон Петтерссон.

У двух норок, умерших на одной ферме, обнаружили вирус, произошедший от летучих мышей. По словам ученых, это наглядно демонстрирует распространение возбудителя от представителей дикой природы до выращенных на фермах пушных животных, которые находятся в тесном контакте с людьми.

Исследователи считают, что пушные фермы должны подлежать усиленному надзору для того, чтобы эффективно отслеживать потенциальные вспышки инфекционных заболеваний.

"Для вирусов это благоприятные условия, поскольку возможность инфицировать многих особей разных видов может помочь вирусу эволюционировать. После адаптации одним из новых видов могут быть люди", — пояснил Джон Петтерсон.

Добавим, что в КНР заговорили о новом вирусе, который передается клещами и может поражать мозг человека.

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