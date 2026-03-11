Витамин D едва не стоил жизни: мужчина оказался в больнице с ужасными симптомами

Витамин D / © Pixabay

Врачи предостерегают от бесконтрольного употребления витамина D после случая, когда мужчину среднего возраста госпитализировали с тяжелыми симптомами из-за передозировки добавок.

Об этом сообщило издание Unilad.

По данным публикации, семья посоветовала мужчине обратиться к медикам после того, как он начал стремительно терять вес и жаловаться на сильное недомогание. В течение трех месяцев он похудел на 12,7 кг, а также испытывал тошноту, рвоту, боль в животе, судороги в ногах, шум в ушах, сухость во рту, сильную жажду, диарею и общую слабость.

Симптомы появились примерно через месяц после того, как мужчина начал придерживаться интенсивной программы приема добавок, согласованной с диетологом.

«Оказалось, что мужчина, который ранее страдал туберкулезом, опухолью внутреннего уха, глухотой в том же ухе, накоплением жидкости в мозге, бактериальным менингитом и хроническим синуситом, принимал более 20 добавок в день, что включало в себя в семь раз больше, чем ему нужно в витамине D», — говорится в статье.

Наибольшую опасность представляла передозировка витамина D. Согласно исследованию, мужчина принимал около 150 000 МЕ ежедневно, тогда как рекомендуемая суточная норма составляет примерно 10 мкг или 400 МЕ.

Кроме этого, он также принимал витамин K2 в дозе 100 мг, повышенные дозы витамина C, фолата (B9), рибофлавина (B2), витамина B6 и омега-3 жирные кислоты — по 2000 мг дважды в день, что почти в десять раз превышает обычную потребность.

Обследование показало значительно повышенный уровень витамина D в крови, а также избыток кальция и повышенный уровень магния. В результате у пациента диагностировали острое поражение почек.

Мужчина провел в больнице восемь дней. Врачи проводили внутривенную терапию жидкостями и применяли бисфосфонаты, чтобы снизить уровень кальция в крови. Хотя состояние пациента постепенно улучшилось, даже через два месяца уровень витамина D оставался повышенным.

Авторы исследования объясняют, что токсичность этого вещества может длиться долго из-за медленного периода полувыведения — примерно два месяца.

Специалисты отмечают, что этот случай демонстрирует потенциальную опасность даже тех добавок, которые обычно считают безопасными, если их принимать в чрезмерных дозах или в опасных комбинациях.

