Витамин D — чем опасна передозировка / © Pixabay

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Осенью и зимой организм может вырабатывать меньше витамина D из-за недостатка солнечного света. Однако специалисты предупреждают, что бесконтрольное употребление добавок в больших дозах не приносит дополнительной пользы, а иногда может даже навредить здоровью.

Об этом сообщает EgészségKalauz со ссылкой на диетологов Тихани Шадек и Иву Дорич.

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Почему зимой может возникать дефицит витамина D

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и нормальной работы иммунной системы. Организм способен самостоятельно вырабатывать его под воздействием ультрафиолетового излучения типа B (УФ-B).

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Однако осенью и зимой солнце находится ниже над горизонтом, из-за чего интенсивность такого излучения снижается. Поэтому даже во время прогулки в солнечный зимний день кожа может вырабатывать очень мало витамина D или вообще не вырабатывать его.

В течение лета организм способен накапливать определенные запасы витамина, однако они постепенно истощаются. Самые низкие показатели его концентрации в крови обычно фиксируются в феврале и марте.

Кому может понадобиться дополнительный прием витамина D

По словам экспертов, универсальных рекомендаций по приему пищевых добавок не существует, ведь потребности зависят от возраста, образа жизни и состояния здоровья.

Повышенный риск дефицита наблюдается у пожилых людей, те, кто редко бывает на свежем воздухе, а также люди с ожирением и заболеваниями, затрудняющими усвоение питательных веществ или использование витамина D организмом.

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Здоровым людям, стремящимся обеспечить достаточное ежедневное потребление витамина D, обычно не нужно регулярно проверять его уровень в крови.

В то же время при наличии остеопороза, повторных переломов, целиакии, болезни Крона или определенных заболеваний печени и почек следует обсудить с врачом необходимость лабораторного обследования.

Чем опасен избыток витамина D

Специалисты предостерегают от распространённой ошибки: считать, что чем больше доза витамина, тем лучше результат.

Согласно приведенным экспертами рекомендациям, большинству здоровых взрослых требуется около 600 международных единиц (МЕ), или 15 микрограммов, витамина D в сутки. Речь идет об общем количестве, которое человек получает как из продуктов питания, так и из пищевых добавок.

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В то же время верхний допустимый предел длительного ежедневного потребления для взрослых составляет 4000 МЕ, или 100 микрограммов. Однако это не рекомендуемая суточная доза, а верхний предел потребления.

Поскольку витамин D является жирорастворимым, он может накапливаться в организме. Именно поэтому его длительное употребление в чрезмерных количествах может быть опасным для здоровья.

В случае подтвержденного дефицита врач может назначить даже более высокие дозы, однако такое лечение требует индивидуального подхода и соответствующего контроля.

Как правильно принимать витамин D

Диетологи объясняют, что витамин D3, как правило, более эффективно повышает его концентрацию в крови и помогает поддерживать её, чем D2.

В то же время форма выпуска препарата не имеет решающего значения. При правильном составе существенной разницы в эффективности между каплями, капсулами и таблетками может и не быть.

Не менее распространенный вопрос — когда лучше принимать витамин D: утром или вечером. По словам экспертов, убедительных доказательств того, что время суток существенно влияет на эффективность, нет.

Вместо этого специалисты рекомендуют употреблять его вместе с пищей, содержащей жиры. Это могут быть, например, яйца, рыба, орехи или блюда с оливковым маслом.

Получать витамин D можно и из пищевых продуктов. Его природными источниками являются жирная рыба и яйца. Кроме того, некоторые молочные продукты и растительные напитки дополнительно обогащают этим витамином.

Однако обеспечить необходимое количество исключительно за счет питания не всегда возможно, особенно в холодное время года.

Эксперты отмечают, что потребность в добавках и их дозировку следует определять с учетом индивидуальных особенностей. Людям с хроническими заболеваниями или имеющим сомнения относительно необходимой дозы рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Напомним, ранее мы сообщали, что кальций для здоровья костей можно получать не только из молока и творога. Некоторые фрукты также содержат этот минерал, а один из них отличается особенно высоким его содержанием.

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