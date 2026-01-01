- Дата публикации
Витамин D зимой: как избежать дефицита и какие симптомы могут насторожить
Сезонное сокращение продолжительности дня часто сопровождается ухудшением психоэмоционального состояния и физической слабостью. Специалисты отмечают, что апатия и частый дискомфорт могут быть не следствием изменения погоды, а симптомом дефицита витамина D в организме.
С сокращением светового дня в зимний период многие ощущают упадок сил, сонливость и уязвимость к вирусам. То, что обычно принимают за сезонную хандру, нередко оказывается банальной нехваткой витамина D, который организм перестает получать в достаточном количестве из-за дефицита солнца.
Как получать норму витамина D зимой, достаточно ли для этого еды и какие симптомы могут свидетельствовать о его дефиците, пишет «УП. Жизнь».
Зачем нам нужен витамин D и в каком количестве?
Витамин D помогает организму усваивать из рациона кальций и фосфаты. Эти минералы важны для здоровья костей, зубов и мышц. Вместе с кальцием витамин D помогает защищать нас от развития остеопороза — болезни, что делает кости более тонкими и слабыми и повышает риск их разрушения.
Кроме того, этот витамин укрепляет иммунитет, влияет на работу щитовидной железы и принимает участие в передаче нервных импульсов от мозга к каждой части тела.
Рекомендованная суточная доза витамина D будет зависеть от возраста человека и состояния его здоровья, но в среднем составляет 400 международных единиц (МЕ) для детей до 12 месяцев, 600 МЕ для людей в возрасте от 1 года до 70 лет и 800 МЕ для людей старше 70-ти.
Как получить больше витамина D с едой?
Витамин D уникален, поскольку он производится под действием солнца, однако в холодное время года или при длительном пребывании в помещении его крайне важно получать из рациона.
Врачи говорят, получить достаточное количество этого витамина только с едой возможно, но сложно.
Рыба — абсолютный чемпион по содержанию витамина D. Печень трески, форель, тунец, лосось и скумбрия, а также красная икра содержат его в большом количестве.
В меньше витамина D есть в продуктах животного происхождения — яичном желтке, твердом сыре и говяжьей печени.
Как получить витамин D зимой?
Проводите время на открытом воздухе
Даже короткие зимние дни — не повод отказываться от прогулок. Достаточно всего 15-20 минут под обеденным солнцем, чтобы подзарядиться. Если же на улице холодно, просто подставьте солнечным лучам лицо и руки — этого хватит для синтеза витамина D.
Употребляйте продукты, богатые витамином D
Витамин D содержится в частности в жирной рыбе. Однако рацион большинства людей не содержит достаточное количество продуктов, чтобы обеспечить его необходимое количество.
Рассмотрите возможность приема добавок
Подбор витамина D — не просто покупка любой баночки в аптеке. Поскольку это жирорастворимый витамин, обладающий свойством накапливаться в организме, к его выбору следует подойти ответственно.
Перед приемом следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить безопасную дозировку, форму (D3 или D2), состав и сопутствующие компоненты.
Попробуйте ультрафиолетовую лампу
Длинные серые зимы могут быть тяжелыми. Поэтому ультрафиолетовая лампа может оказаться полезным дополнением для обеспечения организма большим количеством витамина D.
Симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците витамина D
Признаки недостатка витамина D часто неспецифичны и напоминают симптомы других состояний. Чтобы понять, причина ли именно в нем, стоит учесть внешние факторы — сезонность, регион проживания и то, как часто вы бываете на солнце.
Вот основные признаки, на которые следует обратить внимание:
постоянное чувство усталости;
мышечная слабость;
боли в костях и суставах;
ухудшение настроения, депрессия, тревожность;
нарушение сна (бессонница или трудности с засыпанием);
замедленная регенерация тканей (длительное заживление порезов или кровоподтеков).
