Витамин К: в чем его уникальность и в каких продуктах его искать

Витамин К приобретает популярность из-за его потенциальной пользы для здорового старения. В частности, считается, что он помогает предотвратить возрастные заболевания, такие как остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом пишет Fortune.

Что такое витамин К?

“Витамин K – это жирорастворимый витамин, поэтому ваше тело хранит его в жировой ткани и печени. Он наиболее известен своим содействием свертыванию крови», – рассказал Хезер Виола, врач первичной медицинской помощи в Mount Sinai Doctors-Ansonia.

Свертываемость крови или коагуляция – это процесс, который помогает организму уменьшить кровотечение вследствие травмы.

Существует три формы витамина К:

-витамин K1 (филохинон)

-витамин K2 (менахинон)

-витамин K3 (менафтон), являющийся синтетической формой витамина K, иногда содержится в кормах для животных или и не предназначен для потребления человеком.

Вашему организму необходим витамин К не только для свертывания крови, но и для поддержания прочности костей. "Люди, которые имеют более высокий уровень витамина К, имеют большую плотность костной ткани, тогда как низкий уровень витамина К был обнаружен у людей с остеопорозом", — говорит Виола.

Есть также исследования, указывающие на то, что витамин К может помочь предотвратить и лечить такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца и рак. Исследование, опубликованное в журнале Oncology Letters, показало, что лечение витамином K2 может положительно угнетать рост раковых клеток и снижать риск развития рака простаты и легких.

Продукты с высоким содержанием витамина К

Источники витамина K1:

-шпинат;

-брокколи;

-салат айсберг;

-такие масла, как соевое и рапсовое;

-листовая зелень.

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Источники витамина K2:

-жирные молочные продукты;

-свинина;

-мясо птицы;

-ферментированные продукты.

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Для взрослых 19 лет и старше рекомендуемая суточная норма потребления витамина К составляет 120 микрограмм для мужчин и 90 микрограмм для женщин.

Осторожное употребление витамина К

Ваш врач может рекомендовать прием дополнительного витамина К, если у вас есть заболевание, вызывающее чрезмерное кровотечение или препятствующее надлежащему усвоению витамина К.

"Люди, у которых есть проблемы со здоровьем, такие как болезнь желчного пузыря или желчевыводящих путей, цистическая фиброза, целиакия и болезнь Крона, могут воспользоваться приемом дополнительного витамина К", — говорит Виола. Она отмечает, что прием антибиотиков длительное время также может нарушить усвоение витамина К.

Польза витамина К для борьбы со старением

Существует обнадеживающее исследование, что витамин К обеспечивает защиту от заболеваний, связанных с возрастом, таких как остеопороз, остеоартрит и сердечно-сосудистые заболевания.

Когда речь идет о здоровье сердца, исследование, опубликованное в Open Heart, свидетельствует о том, что повышенное потребление витамина K2 может снизить жесткость артерий, снизить риск диабета и ишемической болезни сердца и повысить уровень выживаемости среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Поскольку витамин K также является ключевым игроком в поддержании здоровья костей, те, кто находится в постменопаузе, могут извлечь пользу из добавки витамина K из-за повышенного риска потери костной массы, вызванной снижением уровня эстрогена.

"Появляется все больше доказательств того, что витамин К улучшает здоровье костей и снижает риск переломов, особенно у женщин в постменопаузе, имеющих повышенный риск развития остеопороза", – говорит Виола. Исследование Osteoporosis International показало, что ежедневный прием 180 микрограмм витамина K2 помог уменьшить потерю костной массы здоровыми женщинами в постменопаузе.

Кроме того, известно, что витамин К снижает частоту переломов костей. Исследования показали, что низкое потребление витамина К связано с повышенным риском переломов бедра, как у мужчин, так и у женщин.

Конечно, важно поговорить со своим врачом перед началом приема витамина К. Существует ряд преимуществ, связанных с витамином К, значительно превосходящих свертываемость крови, особенно когда речь идет о здоровом старении, поэтому точно не помешает вспомнить об этом во время следующего визита.

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