Витамин С: как действует на организм и почему без него трудно похудеть

Витамин C содержится в цитрусовых / © Pixabay

Реклама

Витамин C — это одно из наиболее известных и важных соединений для человеческого организма. Его значение для здоровья трудно переоценить, ведь активно поддерживает множество жизненно важных функций. Он участвует в метаболизме, повышает иммунитет, защищает кожу и даже поддерживает здоровье сердца.

Исследования показывают, что витамин С может понижать уровень свинца в организме. Этот токсичный металл может присутствовать в старых красках, почве или дешевых украшениях и опасен даже в малых количествах. Ученые отмечают, что продукты, богатые витамином С, железом и кальцием, помогают уменьшить риск отравления.

Почему витамин С важен для похудения и здоровья

Метаболизм: участвует в сжигании жиров и синтезе карнитина

Иммунитет: помогает организму противостоять инфекциям

Сосуды и сердце: снижает воспаление и уровень «плохого» холестерина

Кожа и суставы: необходим для выработки коллагена

Энергия и настроение: участвует в синтезе нейромедиаторов, снижает усталость

Дефицит витамина С у людей с ожирением особенно часто: он усиливает окислительный стресс, мешает снижению веса и ухудшает чувствительность к инсулину.

Реклама

Какие еще преимущества употребления витамина С

Улучшение усвоения железа

Дефицит железа — один из самых распространенных в мире. Особенно он характерен для женщин и детей. Витамин С помогает лучше усваивать железо из растительных продуктов — например, сочетание шпината с апельсином или мандаринами делает этот минерал более доступным для организма.

Здоровье суставов и коллаген

Витамин С принимает участие в синтезе коллагена — белка, необходимого для здоровья кожи, костей и суставов. Его регулярное употребление может помочь снизить воспаление и боли при остеоартрите, а также ускорить заживление ран.

Поддержка работы мозга

Витамин С помогает защищать нейроны от окислительного стресса и, по данным исследований, может замедлять возрастное снижение когнитивных функций. Пожилые люди, получающие достаточное количество витамина С (около 500 мг в день), демонстрируют лучшие показатели памяти и внимания.

Витамин C: как принимать

Оптимальное время для приема витамина C зависит от вашего образа жизни и пищевых привычек. Если вы получаете достаточное количество витамина C с пищей, дополнительные добавки могут быть ненужными. Однако в периоды болезни или повышенных физических нагрузок, когда потребность в этом витамине растет, можно прибегнуть к добавкам. Витамин C лучше усваивается, когда он потребляется вместе с пищей, содержащей жиры, поскольку он водорастворим и может выводиться из организма без должного усвоения.

Реклама

Источники витамина C

Витамин C содержится во многих продуктах, поэтому его дефицит можно предотвратить с помощью правильного питания. Наибольшие его концентрации встречаются в цитрусовых (апельсины, лимоны, мандарины), а также в ягодах (особенно в черной смородине, клубнике, малине). Продукты богатые витамином C также включают брокколи, болгарский перец, шпинат, квашеную капусту и картофель.

Раньше мы писали о том, что ряд продуктов может поднять уровень витамина D. Более подробно об этом читайте в новости.