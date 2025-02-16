Витамины для хорошей памяти: как не забывать, зачем вы вошли в комнату

Что нужно есть, чтобы иметь хорошую память до глубокой старости: советы врачей.

Вы когда-нибудь заходили на кухню и забывали, зачем пришли? Это свидетельствует о том, что мозг нуждается в витаминах, которых ему не хватает для памяти, внимания и концентрации. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Visti News", какие витамины и минералы действительно помогают улучшить память и концентрацию.

Витамин B12 – топливо для мозга

Этот витамин нужен организму, чтобы производить миелин – вещество, защищающее нейроны и ускоряющее передачу сигналов. Если не хватает витамина В12, это может привести к рассеянности, усталости и даже когнитивным нарушениям. Больше всего этого витамина содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах.

Витамин D – для острого ума

Витамин D нужен не только для крепости костей, но и для здоровья мозга и ясности ума. Он оказывает положительное влияние на нейромедиаторы, отвечающие за память и настроение. Лучшими его источниками являются солнце, жирная морская рыба, грибы и яйца.

Омега-3 – полезные жирные кислоты для мозга

Ученые говорят, что если бы мозг мог выбирать любимую пищу, он бы выбрал омега-3. Эти полиненасыщенные жиры укрепляют связи между нейронами и помогают удерживать информацию, а потому улучшают память. Больше всего омега-3 в морской красной рыбе, орехах и льняных семенах. Можно употреблять рыбий жир, он также содержит полиненасыщенные кислоты омега-3.

Витамин E – от забывчивости

Этот антиоксидант защищает мозг от окислительного стресса, предотвращая его старение, и помогает сохранить хорошую память даже в пожилом возрасте. Больше всего витамина Е содержится в орехах, шпинате, авокадо и растительных маслах.

Магний успокаивает и улучшает концентрацию

Этот минерал помогает от стресса и напряжения, оказывает положительное влияние на концентрацию и когнитивные функции. Если регулярно употреблять пищу, в которой содержится магний, можно не опасаться развития деменции и потери памяти. Больше магния содержится в орехах, семенах, темном шоколаде, бананах и бобовых.

Железо насыщает мозг кислородом

Если в организме недостаточно железа, может быть усталость, вялость и расконцентрация. Ибо именно этот микроэлемент отвечает за транспортировку кислорода в клетки нашего мозга. Чтобы поддерживать надлежащий уровень железа, нужно есть красное мясо, гречку и бобовые.

Цинк – для быстрой реакции

Цинк оказывает влияние на скорость обработки информации и поддерживает когнитивные функции на должном уровне. Если в организме недостаточно цинка, может ухудшаться память и концентрация. Врачи рекомендуют добавить в свой ежедневный рацион семена, мясо, морепродукты и орехи.

Читайте также:

Десерт не для всех: какая польза халвы и кому ее ни в коем случае нельзя есть

Назван популярный напиток, уносящий до 10 лет жизни, провоцирует ожирение и развитие диабета

Врачи назвали фрукт, который поможет предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера.