Витамины, которые категорически запрещено употреблять перед сном

Некоторые витамины могут вызвать бессонницу

Реклама

Не все витамины можно принимать перед сном, ведь некоторые из них могут вызвать бессонницу или повлиять на усвоение других нутриентов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Healthcare.

В частности, не следует принимать перед сном витамин B12. Витамины группы В, в частности В12, играют определенную роль как в выработке энергии, так и в неврологической функции, поэтому их лучше принимать в начале дня.

Реклама

По данным National Institutes of Health (NIH), взрослый человек должен потреблять около 2,4 мкг витамина B12 ежедневно, для беременных и кормящих женщин рекомендуется чуть больше — 2,6 мкг и 2,8 мкг соответственно.

Сюда следует отнести кальций, который может нарушить сон, поскольку может отрицательно повлиять на усвоение магния, поддерживающего сон. Но не стоит полностью отказываться от этого, ведь дефицит кальция тоже может отрицательно повлиять на сон.

Если вы собираетесь спать, лучше отказаться от приема мультивитаминов. Большинство мультивитаминов содержат жирорастворимые витамины, которым для лучшего усвоения необходим пищевой жир. Потому их лучше принимать во время еды, а конкретно перед сном.

Напомним, нерегулярный режим сна может быть более опасным, чем короткий отдых. Ученые связали его с сотнями заболеваний — от диабета до депрессии.