Витамины, которые могут вызвать рак: исследование американских ученых

Доцент Университета штата Огайо Браски (Theodore Brasky) считает, что витамины В6 и В12 способны вызвать рак легких, сообщает Daily Express.

Известно, что витамины группы B помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии, нарушении работы нервной системы. Но, как отметили исследователи, они способны вызвать онкологические заболевания.

Как ученые пришли к такому выводу? Как сообщает Огайо Теодор Браски (Theodore Brasky), ученые проанализировали данные 77 000 человек и пришли к выводу, что из-за употребления B12 риск развития рака легких возрастал на 30%, а из-за употребления B6 на 40%. «У мужчин, принимавших более 55 микрограмм витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше, чем мужчины, не принимавшие витамины группы B», — рассказал о результатах исследований ученый.

Те, кто принимает эти витаминные добавки, вдвое чаще болеют раком, а те, кто еще курит — втрое, а то и вчетверо, отметил эксперт. Поэтому особенно опасны они для курящих мужчин.

Напоминаем, что рак лёгких длительное время может быть бессимптомным. На более поздних этапах болезни, человек может испытывать такие симптомы, как длительный кашель, кровохарканье, боль в грудной клетке, часто усиливающаяся при глубоком вдохе, кашле, смехе, одышке, также осиплость в голосе, частые инфекции — такие как бронхит, пневмония, другие неспецифические симптомы.

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