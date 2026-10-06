Включите их в рацион: 6 осенних продуктов, которые могут помочь уменьшить воспаление

6 продуктов, которые могут уменьшить воспаление осенью / © pexels.com

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Осенью в рацион можно включить сезонные продукты, содержащие вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Диетологи советуют обратить внимание, в частности, на яблоки, тыкву, грецкие орехи и брюссельскую капусту.

Об этом пишет Verywell со ссылкой на специалистов по питанию.

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Яблоки

Яблоки содержат полифенолы — растительные соединения, значительная часть которых сосредоточена в кожуре. Диетолог Лорен Манакер пояснила, что среди них особенно выделяется кверцетин — флавоноид, который влияет на процессы, связанные с воспалением.

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Кроме того, яблоки содержат катехины, хлорогеновую кислоту и антоцианы. В ходе исследований эти вещества продемонстрировали антиоксидантную активность.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста содержит глюкозинолаты — соединения, характерные для крестоцветных овощей. По словам диетолога Кэри Ганс, они могут поддерживать антиоксидантную защиту организма и влиять на механизмы, связанные с воспалительными процессами.

Эксперт пояснила, что противовоспалительный рацион в целом может способствовать уменьшению системного воспаления за счет снижения окислительного стресса.

Грецкие орехи

Еще одним продуктом, на который рекомендуется обратить внимание, являются грецкие орехи. Они содержат альфа-линоленовую кислоту — растительную жирную кислоту омега-3, а также полифенолы и клетчатку.

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По словам Ганса, эти питательные вещества могут способствовать снижению окислительного стресса и поддержанию нормальной воспалительной реакции организма.

Тыква

Характерный оранжевый цвет тыквы обусловлен бета-каротином — каротиноидом, который также связывают с её противовоспалительным действием.

Организм преобразует бета-каротин в витамин А, а сами каротиноиды действуют как антиоксиданты. Кроме того, тыква содержит витамин С, витамин Е и цинк, которые играют вспомогательную роль в работе иммунной системы и регуляции воспалительных процессов.

Гранат

Гранат богат полифенолами, в частности антоцианами и пуникалагинами. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и, по словам диетологов, могут способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме.

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Корица

Корица также содержит вещества, которые изучались в связи с их потенциальными противовоспалительными свойствами. Речь идет, прежде всего, о циннамальдегиде и полифенолах.

Обе группы соединений изучались на предмет их антиоксидантного и противовоспалительного действия.

Сколько таких продуктов нужно есть

Диетологи отмечают, что установленной «противовоспалительной дозы» для яблок, тыквы, орехов или других продуктов не существует. Вместо того чтобы сосредотачиваться на определённом количестве одного продукта, специалисты советуют регулярно включать в рацион различные источники полезных питательных веществ.

К продуктам с потенциальными противовоспалительными свойствами также относятся овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, семена, оливковое масло и жирная рыба.

Они содержат антиоксиданты, клетчатку, витамины, минералы и полезные жиры, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса и поддерживать нормальную работу иммунной системы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие овощи стоит есть для похудения и что из них приготовить без лишних калорий.

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