Вкусные "лекарства" от зимней хандры: 5 продуктов, которые вернут настроение в январе

Зимнюю хандру можно победить с помощью правильных вкусностей

Вам тяжело просыпаться, постоянно хочется сладкого, а настроение портится без причины? Это классические признаки так называемой «зимней хандры» или сезонного аффективного расстройства (SAD).

Причина — биологическая: за неимением солнечного света мозг производит меньше серотонина (гормона радости) и больше мелатонина (гормона сна). Организм буквально «впадает в спячку».

Но мы можем обмануть биохимию, добавив в рацион продукты, стимулирующие выработку нужных гормонов. Вот пятерка самых вкусных антидепрессантов.

1. Жирная морская рыба

Лосось, скумбрия, сардины или сельдь – это источник омега-3 жирных кислот. Наш мозг на 60% состоит из жиров и дефицит омега-3 делает его «уязвимым» к тревоге и депрессии.

Как работает: улучшает связи между клетками мозга и снимает воспаление, часто сопровождающее стресс.

Совет: достаточно двух порций рыбы в неделю.

2. Черный шоколад

Самые приятные «лекарства». Но речь идет только о качественном шоколаде с содержанием какао не менее 70%.

Как работает: какао-бобы содержат флавоноиды, улучшающие приток крови к мозгу, и магний, успокаивающий нервную систему. Кроме того, шоколад стимулирует выброс эндорфинов – естественных «обезболивающих» для души.

Совет: 20-30 граммов (несколько кубиков) к утреннему кофе – идеальная доза.

3. Бананы

Этот фрукт называют «желтым антидепрессантом». И не зря.

Как работает: бананы богаты аминокислотой триптофан. Попадая в организм, триптофан превращается в серотонин. Также в бананах много витамина B6, который необходим для стабильной работы нервной системы, и калия, который снимает усталость.

Совет: идеально совмещать с овсянкой на завтрак.

4. Орехи (особенно грецкие и миндаль)

Горсть орехов – это концентрированная энергия для мозга.

Как работает: грецкие орехи – лидеры по содержанию растительных омега-3. Миндаль богат магнием, дефицит которого напрямую связан с тревожностью и плохим сном.

Совет: носите с собой небольшой пакет орехов как перекус, когда чувствуете, что энергия на нуле.

5. Яркие цитрусовые

Мандарины, апельсины и грейпфруты не только полезны витамином С.

Как работает: даже сам запах цитрусовых снижает уровень кортизола (гормона стресса). А витамин С помогает иммунной системе бороться с последствиями нервного напряжения. К тому же яркий оранжевый цвет работает как цветотерапия в пасмурный серый день.

Бонус: не забывайте о воде

Зимой мы часто пьем меньше воды, заменяя ее кофе и чаем. Но даже легкое обезвоживание вызывает усталость и головные боли, что только усугубляет плохое настроение.

Стакан теплой воды с лимоном утром – самый простой шаг к бодрости.

