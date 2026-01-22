- Дата публикации
-
Категория
Здоровье
- Количество просмотров
- 244
- Время на прочтение
- 2 мин
Вкусные "лекарства" от зимней хандры: 5 продуктов, которые вернут настроение в январе
Январь – самый тяжелый месяц для нашей психики. Короткий световой день, морозы и отсутствие солнца заставляют нас чувствовать себя уставшими и подавленными. Но прежде чем бежать в аптеку, загляните в холодильник, чтобы поднять уровень «гормонов счастья» с помощью правильного перекуса.
Вам тяжело просыпаться, постоянно хочется сладкого, а настроение портится без причины? Это классические признаки так называемой «зимней хандры» или сезонного аффективного расстройства (SAD).
Причина — биологическая: за неимением солнечного света мозг производит меньше серотонина (гормона радости) и больше мелатонина (гормона сна). Организм буквально «впадает в спячку».
Но мы можем обмануть биохимию, добавив в рацион продукты, стимулирующие выработку нужных гормонов. Вот пятерка самых вкусных антидепрессантов.
1. Жирная морская рыба
Лосось, скумбрия, сардины или сельдь – это источник омега-3 жирных кислот. Наш мозг на 60% состоит из жиров и дефицит омега-3 делает его «уязвимым» к тревоге и депрессии.
Как работает: улучшает связи между клетками мозга и снимает воспаление, часто сопровождающее стресс.
Совет: достаточно двух порций рыбы в неделю.
2. Черный шоколад
Самые приятные «лекарства». Но речь идет только о качественном шоколаде с содержанием какао не менее 70%.
Как работает: какао-бобы содержат флавоноиды, улучшающие приток крови к мозгу, и магний, успокаивающий нервную систему. Кроме того, шоколад стимулирует выброс эндорфинов – естественных «обезболивающих» для души.
Совет: 20-30 граммов (несколько кубиков) к утреннему кофе – идеальная доза.
3. Бананы
Этот фрукт называют «желтым антидепрессантом». И не зря.
Как работает: бананы богаты аминокислотой триптофан. Попадая в организм, триптофан превращается в серотонин. Также в бананах много витамина B6, который необходим для стабильной работы нервной системы, и калия, который снимает усталость.
Совет: идеально совмещать с овсянкой на завтрак.
4. Орехи (особенно грецкие и миндаль)
Горсть орехов – это концентрированная энергия для мозга.
Как работает: грецкие орехи – лидеры по содержанию растительных омега-3. Миндаль богат магнием, дефицит которого напрямую связан с тревожностью и плохим сном.
Совет: носите с собой небольшой пакет орехов как перекус, когда чувствуете, что энергия на нуле.
5. Яркие цитрусовые
Мандарины, апельсины и грейпфруты не только полезны витамином С.
Как работает: даже сам запах цитрусовых снижает уровень кортизола (гормона стресса). А витамин С помогает иммунной системе бороться с последствиями нервного напряжения. К тому же яркий оранжевый цвет работает как цветотерапия в пасмурный серый день.
Бонус: не забывайте о воде
Зимой мы часто пьем меньше воды, заменяя ее кофе и чаем. Но даже легкое обезвоживание вызывает усталость и головные боли, что только усугубляет плохое настроение.
Стакан теплой воды с лимоном утром – самый простой шаг к бодрости.
