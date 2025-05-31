Вкусности против старения: ученые назвали топ-6 продуктов для омоложения

Еда может способствовать тому, чтобы вы выглядели и чувствовали себя моложе.

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Согласно новому исследованию, употребление некоторых продуктов может потенциально замедлить процесс вашего биологического старения. Поэтому поговорка «ты есть, что ты ешь», наконец получила научную основу.

Об этом пишет Unilad.

Еда не только жизненно необходима для обеспечения организма энергией и питательными веществами, но и может помогать при проблемах со здоровьем, а также способствовать тому, чтобы вы выглядели и чувствовали себя моложе. То есть, употребление некоторых продуктов может увеличить разницу между вашим реальным и биологическим возрастом.

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По сути, ваш биологический возраст – это возраст ваших клеток и тканей, а ваш реальный (хронологический) возраст – это количество лет, которые вы прожили. И если дату рождения в паспорте вам не удастся изменить законным путем, то свой биологический возраст вы легко можете увеличить или снизить. Это зависит от вашего образа жизни, а также заботы о своем теле и здоровье, включающего в частности еду, которую вы едите.

Новое исследование ученых из Вашингтонского университета выявило, что для омоложения организма нужно употреблять пищу, богатую природными веществами, называемыми метиладаптогенами. Исследователи пришли к этому выводу после изучения влияния пищевых привычек на процесс метилирования ДНК, регулирующий активность генов без изменения последовательности ДНК.

Ученые исследовали 43 здоровых мужчин среднего возраста из Портленда во время восьминедельной программы, которая предусматривала потребление ими растительной, богатой питательными веществами диеты, физические упражнения, сон и уменьшение стресса. В конце исследования они обнаружили, что те, кто ел больше куркумы, розмарина, чеснока и ягод, а также пил зеленый чай и улун, смогли уменьшить свой биологический больше, чем те, кто не употреблял эти шесть продуктов.

Чтобы получить свою ежедневную дозу «вкусов от старения», вы можете попробовать употреблять пол стакана ягод, два зубчика чеснока, две чашки зеленого чая, две чашки улуна, пол чайной ложки куркумы и пол чайной ложки розмарина в своем рационе.

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Все эти продукты содержат полифенолы, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут фактически замедлить генетическое старение благодаря влиянию на метилирование ДНК. Учитывая, что фокус-группа участников исследования была небольшой, ученые отметили, что дальнейшие исследования могут использовать более новые методы измерения биологического возраста для подтверждения их выводов на более крупных и разнообразных группах.

Авторы исследования также советуют с целью омоложения организма включить в свой рацион темно-зеленые листовые овощи, крестоцветные овощи, цветные овощи, тыквенные или подсолнечные семена, свеклу, нежирное мясо, фрукты с низким гликемическим индексом и одну порцию продуктов из группы метила.

Напомним, избавиться от морщин и омолодиться поможет умывание соленой водой. На такую процедуру красоты не нужно тратить много денег, но необходимо соблюдать правильные пропорции при приготовлении средства.