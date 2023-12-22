Вкусный целебный суперфуд: костный бульон лечит почти все, а стоит копейки

Бульон из костей – уникальный кулинарный шедевр, на основе которого готовится множество других блюд. Он не только очень вкусный и питательный, но и имеет комплекс лечебных свойств, поэтому не следует пренебрегать таким целебным продуктом. Благодаря тому, что кости в бульоне варятся довольно продолжительное время, они отдают жидкости все свои полезные минералы и микроэлементы. Рассказываем, чем полезен костный бульон и как его правильно сварить.

Чем полезен бульон из костей: лечебные свойства продукта

Эластичность суставов и крепкость костей. Бульон содержит много коллагена, что положительно влияет на костную и соединительную ткань. Также благодаря коллагену улучшается состояние волос, ногтей и кожи.

Бульон содержит много коллагена, что положительно влияет на костную и соединительную ткань. Также благодаря коллагену улучшается состояние волос, ногтей и кожи. Полезен для кишечника. Благодаря содержанию глютена, костный бульон положительно влияет на микрофлору кишечника и предотвращает проблемы со здоровьем желудка.

Благодаря содержанию глютена, костный бульон положительно влияет на микрофлору кишечника и предотвращает проблемы со здоровьем желудка. Укрепляет иммунитет. Костный бульон содержит еще одну важную аминокислоту – пролин, поэтому он способен укреплять иммунитет, помогая быстрее вылечить простудные заболевания. Также пролин способствует быстрому заживлению ран.

Костный бульон содержит еще одну важную аминокислоту – пролин, поэтому он способен укреплять иммунитет, помогая быстрее вылечить простудные заболевания. Также пролин способствует быстрому заживлению ран. Укрепление суставов. Костный бульон – незаменимый помощник при лечении всех воспалительных процессов в суставах. Поскольку в нем содержатся полезные вещества, глюкозамин и хондроитин, которые уменьшают воспаление и снимают боль в суставах.

Костный бульон – незаменимый помощник при лечении всех воспалительных процессов в суставах. Поскольку в нем содержатся полезные вещества, глюкозамин и хондроитин, которые уменьшают воспаление и снимают боль в суставах. Улучшает качество сна. Кости содержат глицин – аминокислоту, регулирующую качество сна. Именно благодаря глицину мы можем легко засыпать, а утром просыпаться бодрыми и исполненными сил. Если каждый день употреблять до трех граммов этой аминокислоты, то исчезают тревожные состояния, человек чувствует себя бодрым и энергичным.

Кости содержат глицин – аминокислоту, регулирующую качество сна. Именно благодаря глицину мы можем легко засыпать, а утром просыпаться бодрыми и исполненными сил. Если каждый день употреблять до трех граммов этой аминокислоты, то исчезают тревожные состояния, человек чувствует себя бодрым и энергичным. Обезболивание. Костный бульон действует как обезболивающее средство. Он может снимать головные боли, боли в мышцах и суставах благодаря высокому содержанию нескольких аминокислот.

Костный бульон действует как обезболивающее средство. Он может снимать головные боли, боли в мышцах и суставах благодаря высокому содержанию нескольких аминокислот. Наращивание мышечной ткани. Посредством костного бульона можно разогнать метаболизм. Он может помочь сжечь лишний жир на теле и нарастить мышечную массу.

Как сварить лучший костный бульон: полезные советы

Чтобы кости побыстрее приготовились, а бульон имел более крепкий насыщенный вкус, их следует сначала пропечь в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Готовить бульон из костей нужно около 3-4 часов. За полтора часа до готовности добавьте в кастрюлю луковицу, среднюю морковь, зубчик чеснока, сельдерей, перец горошком, лавровый лист.

Сделайте большее количество бульона, остатки вы сможете заморозить, которые затем будете добавлять к основным блюдам – супу, мясу и соусам.

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