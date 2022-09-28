Владимир Герасимов: "Как продлить здоровую жизнь сосудов. Профилактика тромбозов"

А именно с 45 лет. Хотя у женщин из-за перепадов гормонального фона этот процесс может начаться значительно раньше. Кровеносная система — это "транспортная" сеть, которая доставляет в каждую клетку организма питательные вещества и, если случаются какие-то "заторы", ухудшающие снабжение клеток, это сразу же сказывается на состоянии всего организма. Ведь речь идет о сосудах сердца, сосудах головного мозга, сосудистой системы, которая питает внутренние органы и, естественно, конечности. И если рассматривать сосудистую систему комплексно, то первым профилактическим шагом должно быть скрининговое обследование всех органов и систем организма. Как правило, задуматься о подобном исследовании мужчинам необходимо уже в возрасте 45 -лет, а женщинам – к 50 годам.

Если скрининговое исследование не позывает каких-либо изменений в состоянии здоровья, допустим, печени, гормональной или сосудистой системы, пациенту рекомендуется в качестве профилактики проводить подобное обследование раз в два года или при необходимости, появлении каких-либо жалоб, беспокойств.

Скрининг, своего рода, инструмент, который позволяет при обнаружении каких-либо изменений в организме, отслеживать их в дальнейшем. И объяснять пациенту каких правил и профилактических мер следует придерживаться в дальнейшем.

Ведь в венозной и артериальной системе, есть первичные признаки, на которые флебологу или сосудистому хирургу следует обратить внимание. И тщательно собранный анамнез может многое сказать о наследственности, способе жизни пациента, наличии перенесенных травм или сопутствующих заболеваний.

Почему это важно?

Специалисты «учат» пациента, на что обращать внимание при первых же симптомах возможного заболевания. С этого и начинается профилактика.

Одной из главных причин широкого распространения заболеваний сердца и сосудов являются блага цивилизации. Малоподвижный образ жизни и обилие жирной, рафинированной пищи приводит к ожирению и проблемам с кровеносными сосудами. Поэтому профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний тесно связана с коррекцией образа жизни и контроля за рационом питания.

Правильное питание поможет в борьбе с болезнью

От питания зависит очень многое. Правильное питание поможет приостановить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а неправильное – может усугубить их и привести к возникновению осложнений. Так, к примеру, при выявлении всем известного повышения холестерина, первой мерой и лечения и профилактики будет именно назначение антихолестериновой диеты.

Поэтому контроль за диетой при сердечно-сосудистых заболеваниях является одной из важнейших частей лечебного процесса. Выполнение рекомендаций по питанию, разработанных врачами, помогут вам снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, улучшить ее работу и нормализовать обмен веществ. Речь идет о диете насыщенной клетчатой. Свежие овощи, бананы, орехи, больше свежих овощей и фруктов станут надежной поддержкой сосудистой и венозной системы. А от быстрых углеводов, сахара, пряностей, жирной, соленой и жареной пищи стоит отказаться. Не следует забывать и о питьевом режиме. Нормой считается 30-40 мл воды на 1 кг веса человека в день.

Одной из причин начального повреждения стенки сосудов является накопление свободных радикалов.

Свободные радикалы — это неустойчивые атомы, которые могут повредить клетки, вызывая развитие различных заболеваний и старение организма.

Согласно свободорадикальной теории старения, впервые описанной в 1956 г., свободные радикалы разрушают клетки организма с течением времени. Различные исследования и теории связывают с окислительным стрессом из-за свободных радикалов развитие различных заболеваний, таких как:

заболевания центральной нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера и другие виды деменции;

сердечно-сосудистые заболевания;

аутоиммунные и воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит и рак;

катаракта и возрастное ухудшение зрения;

связанные с возрастом изменения внешнего вида, такие как потеря эластичности кожи, морщины, седые волосы, выпадение и изменение текстуры волос;

сахарный диабет;

генетические дегенеративные заболевания, такие как болезнь Хантингтона или болезнь Паркинсона.

Антиоксиданты — это химические вещества, которые уменьшают или предотвращают действие свободных радикалов. Ни один антиоксидант не может бороться с последствиями всех свободных радикалов. Так же, как свободные радикалы вызывают разные эффекты в разных областях тела, каждый антиоксидант ведет себя по-разному из-за его химических свойств.

Тысячи химических веществ могут действовать как антиоксиданты. Витамины C и E, глутатион, бета-каротин и растительные эстрогены, называемые фитоэстрогенами, относятся к числу многих антиоксидантов, которые могут нивелировать действие свободных радикалов. Так, для получения антиоксидантов из пищи стоит добавить в свой рацион морковь, ягоды, цитрусовые и продукты из сои.

Людям, заинтересованным в борьбе со старением, связанным со свободными радикалами, следует избегать общих источников свободных радикалов, таких как загрязнение окружающей среды, курения и чрезмерного потребления алкоголя, а также следовать здоровой и сбалансированной диете, богатой антиоксидантами.

Поэтому, сбалансированные витаминные комплексы, такие как Orthomol Cardio (Ортомол Кардио) являются одной из мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сосуды скажут вам спасибо за:

Коэнзим Q10 - улучшает кровообращение и укрепляет общий иммунитет.

L-карнитин участвует в транспортировке основного энергетического нутриента для сердечной мышцы – жирных кислот, сквозь клеточные мембраны, тем самым обеспечивая интенсивное питание сердечной мышцы.

Цинк - регулирует количество кальция в клетках сердечной ткани, предотвращая возникновение аритмии и сердечной недостаточности.

Селен - является защитой от свободных радикалов и профилактикой атеросклероза.

Магний - обеспечивает поставку кислорода в клетки, регулирует энергетический обмен.

Йод - улучшает эластичность кровеносных сосудов и нормализует кровяное давление.

Ресвератрол - понижает уровень холестерина, регулирует сократительную способность сердца.

Витамины группы В: В1, В2, В3, В6, В9 - участвуют в регуляции артериального давления.

Омега-3 жирные кислоты EPA и DHA - замедляют образование тромбов, поддерживают нормальную работу сердца и укрепляют общий иммунитет.

Какао регулирует кровяное давление.

Сбалансированный состав витаминов и нутриентов содержат готовые витаминные комплексы. Например, Orthomol Cardio (Ортомол Кардио). Состав витаминно-минерального комплекса Orthomol Cardio обеспечивает полноценное питание и поддержание в тонусе сердечной мышцы и сосудов.

При выявлении факторов риска развития венозных заболеваний, таких как стоячая или сидячая работа, гиподинамия, профессиональные занятия спортом, а также первых признаков нарушений венозного кровообращения, к примеру тяжести в ногах, повышенной их утомляемости, наличии расширенных сосудов или капилляров кожи, с целью профилактики назначается постоянное ношение медицинского компрессионного трикотажа – чулков, гольфов или колгот.

Помимо питания, отказа от вредных привычек, одним из способов профилактики болезней сердечно-сосудистой системы являются физические нагрузки. Такая активность позволяет сохранять оптимальную массу тела и тренирует сердце. Можно двигаться, заниматься фитнесом, регулярно выполнять физические упражнения. Не забывая при этом про режим отдыха и сна.

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