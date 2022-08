Влияет ли потребление яйца на уровень холестерина: мнение ученых

Но последние научные данные свидетельствуют несколько иное – потребление яиц не влияет на уровень холестерина в сыворотке крови. Как отмечает издание Eat this, not that! ученые в целом не нашли доказательств того, что пищевой холестерин играет роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование не показало роста риска заболеваний даже среди здоровых людей, которые съедали яйца каждый день. То есть если нет сердечных заболеваний, если вы потребляете много фруктов, овощей и цельного зерна, вам не стоит бояться яиц.

В каждом яичном желтке содержится около 200 мг холестерина. И все же каждый день можно съедать несколько яиц и оставаться вполне здоровым человеком. В чем причина?

Дело в том, что 80 % холестерина вырабатывается самим организмом человека, в основном печенью. И только остальные 20% поступают с едой. Зачем организм производит столько холестерина? Холестерин – важнейший строительный материал для клеточных мембран, он необходим организму для выработки витамина D и таких гормонов, как тестостерон и эстроген.

Холестерин доставляется нашему организму с кровью с помощью молекул липопротеина. Каждый человек имеет свою комбинацию разного типа липопротеинов. Холестерин липопротеинов с низкой плотностью принято называть вредным. Именно он попадает из печени в ткани и артерии организма и может привести к накоплению холестерина в кровяных сосудах. Но исследователи не связывают однозначно потребление холестерина с увеличением такого риска. Помимо собственного холестерина организм получает его из-за потребления мяса, креветок, яиц, творога и сливочного масла.

В то же время исследователи отмечают необходимость ограничения потребления насыщенных жиров, которые могут вести к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно пища, содержащая насыщенные жиры, увеличивает уровень плохого холестерина. Хотя некоторые такие жиры содержатся в продуктах животного происхождения естественным образом, большинство из них искусственного происхождения – их можно найти в большом количестве в маргарине, чипсах, всяких закусках и некоторых жареных и спеченных продуктах, пончиках и пирожных. В то время как яйца и креветки – единственная пища с высоким содержанием холестерина, в которой мало насыщенных жиров.

"Несмотря на то, что холестерина в яйцах гораздо больше, чем в мясе и других продуктах животного происхождения, уровень холестерина в крови повышают насыщенные жиры", — отмечает профессор диетологии из Коннектикутского университета Мария Лус Фернандес.

