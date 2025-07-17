Влияние кофе на потенцию мужчин: результат может удивить

Многие люди начинают свой день именно с чашки кофе / © pixabay.com

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Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Ученые исследовали, как кофе влияет на мужскую потенцию. Некоторые исследования указывают на положительный эффект умеренного потребления кофе на эректильную функцию, в то время как другие предостерегают о возможных негативных последствиях при чрезмерном потреблении.

Исследование, в частности, показало, что мужчины, потребляющие от 85 до 170 мг кофеина в день (примерно 1-2 чашки кофе), на 42% реже страдают эректильной дисфункцией по сравнению с теми, кто не употребляет кофеин, пишет «Комментарии».

Этот эффект объясняется тем, что кофеин способствует расслаблению гладких мышц и улучшению кровотока в половом члене.

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Кофеин обладает фармакологическими эффектами, улучшающими функцию эндотелия и увеличивающими выработку оксида азота, что способствует расширению сосудов и улучшению кровотока.

Хотя умеренное потребление кофе может положительно повлиять на потенцию, чрезмерное употребление кофеина может иметь обратный эффект.

Высокие дозы кофеина могут вызывать бессонницу, нервозность, повышенную частоту сердечных сокращений и повышение АД. Эти факторы могут негативно влиять на общее состояние здоровья и, как следствие, на сексуальную функцию.

Ранее исследователи выяснили, что кофе в правильных пропорциях полезен для здоровья: он помогает жить дольше, улучшает структуру мозга.

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