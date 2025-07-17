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Влияние кофе на потенцию мужчин: результат может удивить
Если употребление кофе умеренное, то напиток будет положительно влиять на мужскую функцию. Однако не следует злоупотреблять напитком, ведь это может вызвать обратный эффект.
Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Ученые исследовали, как кофе влияет на мужскую потенцию. Некоторые исследования указывают на положительный эффект умеренного потребления кофе на эректильную функцию, в то время как другие предостерегают о возможных негативных последствиях при чрезмерном потреблении.
Исследование, в частности, показало, что мужчины, потребляющие от 85 до 170 мг кофеина в день (примерно 1-2 чашки кофе), на 42% реже страдают эректильной дисфункцией по сравнению с теми, кто не употребляет кофеин, пишет «Комментарии».
Этот эффект объясняется тем, что кофеин способствует расслаблению гладких мышц и улучшению кровотока в половом члене.
Кофеин обладает фармакологическими эффектами, улучшающими функцию эндотелия и увеличивающими выработку оксида азота, что способствует расширению сосудов и улучшению кровотока.
Хотя умеренное потребление кофе может положительно повлиять на потенцию, чрезмерное употребление кофеина может иметь обратный эффект.
Высокие дозы кофеина могут вызывать бессонницу, нервозность, повышенную частоту сердечных сокращений и повышение АД. Эти факторы могут негативно влиять на общее состояние здоровья и, как следствие, на сексуальную функцию.
Ранее исследователи выяснили, что кофе в правильных пропорциях полезен для здоровья: он помогает жить дольше, улучшает структуру мозга.