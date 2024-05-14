Влияют ли магнитные бури и метеозависимость на здоровье человека: врач удивила ответом

Врач опровергла распространенный миф: есть ли связь между ухудшающимся самочувствием и магнитными бурями.

В обществе существует мнение, что магнитные бури вызывают мигрень, головные боли, усталость и повышенное давление. Украинцы часто утверждают, что самочувствие ухудшается именно в периоды повышенной солнечной активности.

Однако на самом деле магнитные бури не влияют на организм человека. Об этом заявила неврологиня и врач доказательной медицины Ирина Сович, передает "Громадське радіо".

Также читайте Как преодолеть тягу к нездоровой еде: 6 экспертных советов по питанию

"Конечно, очень хочется и легко объяснить все состояния, связанные с организмом, именно с магнитными бурями или с метеозависимостью. Но на самом деле, как врач, придерживающийся взглядов по доказательной медицине, могу сказать, что это никоим образом не влияет на наш организм, на нервную систему, на сердечный сосуд, систему суставов и т.д. То есть головные боли, мигрени, эмоциональное состояние, давление не изменяются под влиянием таких природных явлений", - подчеркнула врач.

По ее словам, проведенные научные исследования не подтвердили, что магнитные бури как-то влияют на нервную систему.

"Магнитная буря – это такая аномальная чрезмерная активность от Солнца, которая распространяется на Землю как планету. Но все же атмосфера не пропускает чрезмерную радиационную активность к нам, поэтому это не будет влиять на наш организм", – сказала Сович.

Изменение погоды также не влияет на состояние здоровья

Кроме того, Ирина Сович опровергла еще один распространенный миф – резкое изменение погоды влияет на состояние здоровья.

Она подчеркнула, что такого диагноза как метеозависимость не существует в доказательной медицине.

"Но есть реакция организма на резкое изменение температуры, влажности, освещения. Да, это играет определенную роль в возникновении, к примеру, мигреней. Но не является причиной. Просто может действительно немного ухудшать это состояние. Хотя метеозависимость, опять же, повторюсь, что научно это утверждение опровергнуто", – говорит врач.

Смена атмосферного давления тоже не влияет на артериальное давление.

"Просто люди больше обращают на это внимание. Вот даже мы можем услышать, что магнитная буря или еще что-то, перепады атмосферного давления. И человек сразу подвязывает свое состояние к таким природным явлениям. Но на самом деле вы можете заметить, что ваше состояние может измениться и после плохого сна, например. Или вы не отдохнули, было ли много умственной нагрузки и т.д.", — подытожила медикиня.

Ранее Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США дал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 13-15 мая 2024 года.

Читайте также: