Вместо целой аптечки: эта копеечная трава снижает сахар в крови, чистит почки и лечит суставы

Листья этого растения можно купить в аптеке или собрать весной самостоятельно.

Это листья лопуха. Наверное, всем известно целебное действие корня этого растения для крепости волос. Однако фитотерапевты уверяют, что листья лопуха имеют также много полезных свойств для здоровья человека. Рассказываем, в чем польза листьев лопуха, кому употреблять не следует.

Какая польза листья лопуха для здоровья человека: объяснение фитотерапевтов

Обладает эффектом детоксикации. Листья этого растения способны запускать все виды очищения в организме, так как оказывают желчегонное, мочегонное и потогонное действие. Также это достаточно сильное противовоспалительное средство.

Листья лопуха следует принимать для снижения сахара в крови. Еще растение снижает риск образования камней и солей в желчном пузыре и почках. Также очищает суставы от избытка соли.

Фитотерапевты рекомендуют употреблять листья лопуха пожилым людям. Ведь оно оказывает противовоспалительное действие и помогает облегчить боль в суставах. Аптечный препарат на основе этого растения рекомендуется принимать для профилактики онкологических заболеваний.

Как правильно употреблять листья лопуха

Листья лопуха можно приобрести в аптеках в засушенном виде, его нужно применять строго по инструкции. В мае листья можно собирать самостоятельно, рекомендуется засушивать молодое.

От употребления растения нужно отказаться детям, беременным женщинам, людям, страдающим обезвоживанием. Также не следует применять листья лопуха для лечения тем, кто принимает диуретики или страдает аллергией на ромашку или хризантемы.

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