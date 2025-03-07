Вместо калорийных сладостей: с чем лучше пить чай, чтобы было вкусно и не вредило фигуре

Пить чай с десертом после основного приема пищи – своеобразный ритуал. Однако такое чаепитие может быстро отложиться на фигуре лишними килограммами.

Диетологи предлагают пить чай с продуктами, которые будут полезны для здоровья и не будут вредить фигуре. Рассказываем, с чем лучше пить чай, чтобы не употреблять лишних калорий и не нагружать организм сахаром.

С чем необходимо пить чай, чтобы было не только вкусно, но и полезно: советы диетологов

Лимон. Черный чай с лимоном – один из самых полезных вариантов напитка. Хотя на первый взгляд такой совет может показаться банальным, но от такого напитка будет только польза. Чай с лимоном заряжает энергией, поднимает настроение и разгоняет метаболизм.

Черный чай с лимоном – один из самых полезных вариантов напитка. Хотя на первый взгляд такой совет может показаться банальным, но от такого напитка будет только польза. Чай с лимоном заряжает энергией, поднимает настроение и разгоняет метаболизм. Имбирь. В нем содержатся активные антиоксидантные вещества, которые не только защищают от различных вирусов, но и омолаживают организм на клеточном уровне. К тому же, чай с имбирем обладает непревзойденным вкусом и ароматом.

В нем содержатся активные антиоксидантные вещества, которые не только защищают от различных вирусов, но и омолаживают организм на клеточном уровне. К тому же, чай с имбирем обладает непревзойденным вкусом и ароматом. Сливки или молоко. Эти питательные продукты в сочетании с чаем образуют великолепное комбо. Следует знать, что чай с молоком заменяет полноценный прием пищи. А вот, например, сваренный на молоке напиток матча-лате считается десертом.

Эти питательные продукты в сочетании с чаем образуют великолепное комбо. Следует знать, что чай с молоком заменяет полноценный прием пищи. А вот, например, сваренный на молоке напиток матча-лате считается десертом. Запеченные фрукты. Можно запекать яблоки, груши, сливы с корицей и поливать медом и посыпать орешками. Такой десерт не только насытит организм питательными веществами, но и поднимет настроение.

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