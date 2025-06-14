Вместо рака диагностировали депрессию: чем закончилась ошибка врача

Пациент с депрессией. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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В Британии 48-летнему мужчине, который пожаловался на трудности с памятью и вниманием, семейный врач посоветовал лечить депрессию. На самом деле у него был один из самых смертоносных типов опухолей головного мозга.

Об этом случае сообщает The Daily Mail.

Давний фанат футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдей» Джейми Акастер из Экингтона в Дербишире вдруг столкнулся с трудностями припоминания имен игроков и слежения за разговорами.

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Но семейный врач сказал, что его симптомы связаны с депрессией.

Только после того, как его состояние ухудшилось, и он перестал помнить повседневные слова и фразы, его сестра настаивала на том, чтобы он обратился в отделение неотложной помощи.

Пациента направили на МРТ в Королевскую больницу Честерфилда, где анализы показали наличие у него высокодифференцированной глиобластомы — одного из самых смертоносных типов опухолей головного мозга.

Лечение «агрессивного» рака, который ежегодно поражает около 3000 британцев и 12 000 американцев, предусматривает операцию перед химиотерапией и лучевой терапией.

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Несмотря на то, что в результате операции была удалена большая часть опухоли, Акастер плохо реагировал на лечение, страдая от серьезных побочных эффектов.

Ранее здоровый мужчина вынужден был принимать до 50 лекарств в день. У него от этого развились проблемы с печенью и почками, отеки, вызванные стероидами.

Затем у него развилась легочная эмболия, которая может быть опасной для жизни, что значительно ограничило возможности его лечения.

Организм мужчины плохо реагировал почти на все — лекарства, химиотерапию и даже стероиды.

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«Но несмотря на все это, его личность никогда не покидала его. Он все еще шутил в свои последние дни. Даже в ночь перед смертью он смеялся с нами», — рассказала изданию сестра больного раком мужчины.

Несмотря на операцию по удалению 95 процентов образования и месяцы изнурительного лечения, Джейми Акастер умер менее чем через полтора года после постановки диагноза.

Теперь его семья призывает других не игнорировать тревожные признаки этого заболевания.

Напомним, ученые нашли новый способ выявить рак еще до того, как человек почувствует себя больным.

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