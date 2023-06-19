Внезапная остановка сердца – смертельное состояние без предупреждения: кардиологи объяснили, почему это происходит

Специалисты объяснили, что нужно знать о внезапной остановке сердца и почему это происходит.

Внезапная остановка сердца – это резкое прекращение сердцебиения, исчезновение пульса, падение АД и отсутствие поступления кислорода во всем организме – опасная для жизни неотложная ситуация. При остановке сердца человек теряет сознание, у него останавливается дыхание.

При внезапной остановке сердца нужно действовать немедленно, иначе человек умрет. Выжить можно при быстром принятии мер и оказании медицинской помощи.

По данным Национального института сердца, крови и лёгких в США, внезапная остановка сердца является основной причиной смерти.

"Остановка сердца является причиной примерно половины смертей, связанных с инфарктом и инсультом", — говорится в сообщении.

Специалисты клиники Мэйо (некоммерческий американский академический медицинский центр, сосредоточенный на интегрированном здравоохранении, образовании и исследованиях) говорят, что внезапная остановка сердца — это не то же самое, что сердечный приступ. Сердечный приступ возникает, когда приток крови к части сердца блокируется. Внезапная остановка сердца не является следствием блокады. Однако сердечный приступ может вызвать изменение активности сердца, что приводит к внезапной его остановке.

Любой человек находится в группе риска, но есть способы снизить вероятность внезапной остановки сердца: не курить, не употреблять алкоголь, поддерживать нормальный вес и ежегодно посещать врача и проходить обследование.

Кардиологи объяснили, что нужно знать о внезапной остановке сердца и почему каждая секунда имеет значение при неотложной медицинской помощи при внезапной остановке сердца. Как всегда, пожалуйста, обратитесь к врачу за медицинским советом, если испытываете дискомфорт.

Что нужно знать о внезапной остановке сердца

Доктор Эли Фридман, медицинский директор отдела спортивной кардиологии Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute, говорит: "Внезапная остановка сердца может случиться с каждым, где бы то ни было. Это процесс, во время которого сердце или переходит в опасный сердечный. ритм.(желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков) или полностью прекращается и является неотложной медицинской помощью. Быстрое вмешательство с сердечно-легочной реанимацией (СЦР) и автоматическим внешним дефибриллятором (AED) в течение 3 минут имеет решающее значение для жизни человека".

Более того, медики утверждают, что остановка сердца у здоровых людей может повлечь за собой ненадлежащее употребление лекарств, отпускаемых по рецепту.

Почему происходит внезапная остановка сердца

Внезапная остановка сердца – это резкое прекращение сердцебиения, исчезновение пульса, падение АД и отсутствие поступления кислорода во всем организме. Причин может быть несколько, например сердечный приступ (поток крови блокируется к сердцу), рубцовая ткань, кардиомиопатия (миокардиопатия) – поражение сердечной мышцы невыясненной этиологии и т.д.

Многие различные факторы могут вызвать остановку сердца.

заболевание сердца,

расслоение аорты,

легочная эмболия и электролитные аномалии

Остановка сердца может быть вызвана болезнью сердца или может произойти неожиданно. Однако есть три основные причины остановки сердца:

Аритмия и фибрилляция желудочков : изменение ритма и частоты сердечных сокращений. Фибрилляция желудочков является разновидностью аритмии и является наиболее частой причиной остановки сердца. Фибрилляция желудочков – это учащенное сердцебиение в желудочке сердца. Кардиомиопатия (сердечная мышца расширяется или утолщается, что приводит к аномальным сокращениям сердца). Ишемическая болезнь сердца : этот тип болезни сердца возникает, когда коронарные артерии сужены и утолщены блокировкой бляшек, что ограничивает приток крови к сердцу. Если ишемическую болезнь сердца не лечить, она может привести к сердечной недостаточности или аритмии, а также к остановке сердца.

Каждая секунда на счету

Остановка сердца – это внезапная потеря функции сердца, дыхания, а затем и сознания, как правило, в течение 6 секунд. Немедленная сердечно-легковая реанимация имеет решающее значение для определения результата.

Шансы выжить зависят от причины остановки сердца. Шансы значительно улучшаются, если распознать событие и отреагировать на него в первые три минуты с помощью быстрого применения сердечно-легочной реанимации и автоматического дефибриллятора (АЗД).

Тревожные признаки остановки сердца

В более чем половине случаев внезапная остановка сердца происходит без предварительных симптомов.

В то же время врачи все же называют некоторые возможные симптомы внезапной остановки сердца.

Обморок (потеря сознания)

Учащенное сердцебиение

Боль в груди

Головокружение

Одышка

Тошнота и рвота

Это значит, что началась потенциально опасная проблема сердечного ритма.

В клинике Майо говорят: "Симптомы внезапной остановки сердца возникают внезапно.

Внезапный коллапс

Отсутствие пульса

Отсутствие дыхания

Утрата сознания

Иногда есть и другие симптомы, возникающие перед внезапной остановкой сердца.

Дискомфорт в груди

Одышка

Слабость

Учащенное сердцебиение

Напомним, врачи назвали продукты, которые могут укрепить здоровье сердца. То, что мы едим, жизненно важно для функционирования кровеносных сосудов и самого сердца.

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