Внезапно изменился стул: о какой угрозе пытается предупредить ваш кишечник

Изменение цвета или консистенции стула может быть тревожным симптомом / © Credits

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Диарея или запор продолжительностью до 3 дней могут случиться у любого человека. К изменениям консистенции и частоты стула также могут привести перемены в питании. Но если такие симптомы продолжаются дольше, а питаетесь вы как обычно, следует обратиться к врачу.

Об опасных симптомах работы кишечника пишет EgészségKalauz.

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О чем свидетельствует изменение цвета

Нормальный цвет стула не ограничивается только коричневыми оттенками, ведь зеленый также может быть вариантом физиологической нормы. Такая окраска часто появляется после употребления большого количества шпината или при слишком быстром прохождении пищи через кишечник.

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«Наличие черного стула в сочетании со слабостью требует немедленного медицинского обследования», — подчеркивают врачи.

Черный цвет может свидетельствовать об опасном кровотечении в верхних отделах пищеварительного тракта, хотя иногда он возникает из-за приема препаратов железа. Такие каловые массы становятся похожими на кофейную гущу черного цвета.

Ярко-красная кровь обычно указывает на проблемы в нижних отделах (толстая и прямая кишка), такие как геморрой или злокачественные образования. В то же время светлые или глинистые массы указывают на недостаточное количество желчи, попадающей в кишечник.

Желтый и жирный стул с резким запахом указывают на серьезные проблемы с усвоением организмом необходимых жиров. Такие характерные изменения часто возникают, если нарушается всасывание питательных веществ или развивается целиакия (непереносимость глютена).

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«Любой стойкий нетипичный оттенок требует обязательного сообщения вашему врачу», — напоминают гастроэнтерологи.

Причины длительной диареи и запора

Острая диарея обычно проходит за 3 дня, но длительное расстройство может указывать на синдром раздраженного кишечника. Пациентам следует немедленно обратиться в больницу, если диарея не прекращается больше 2 суток и сопровождается высокой температурой.

"Длительные и непонятные изменения могут скрывать серьезное воспаление или даже рак толстой кишки", - предостерегают специалисты.

Запор может возникнуть из-за резкого изменения климата, отсутствия ежедневного движения или недостаточного употребления питьевой воды. Однако внезапное появление таких проблем у человека, который годами не испытывал трудностей с пищеварением, требует тщательной медицинской диагностики.

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"Комбинация запора с непонятной потерей веса является абсолютным показанием для срочной консультации", - подчеркивают эксперты.

Скрытые опасности и опухоли

Значительное выделение слизи вместе с постоянной болью в животе всегда очень тревожным сигналом для пациента. Такие неприятные симптомы могут сопутствовать развитию серьезных инфекций, вызванных опасными бактериями сальмонеллы или кампилобактерия.

«Внезапное появление тонких лентовидных стула может свидетельствовать об опасном сужении просвета кишечника», — предупреждают онкологи.

Риск развития злокачественной опухоли значительно возрастает у пациентов старше 50 лет, однако в последние годы болезнь чаще поражает молодежь. Именно поэтому врачи категорически запрещают игнорировать какие-либо длительные изменения в работе пищеварительной системы вне зависимости от возраста человека.

"На ранних стадиях рак толстой кишки может протекать абсолютно бессимптомно для пациента", - подчеркивают исследователи.

Напомним, также опасна может быть постоянная тревога за свое здоровье. Если вы постоянно ищете у себя болезни , а страх не исчезает даже после хороших результатов анализов, следует обратиться к специалисту.

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