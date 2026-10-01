Внезапно пищит в ухе и через минуту проходит: почему возникает этот странный симптом

Ухо / © Credits

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Внезапный высокий писк или звон в одном ухе, через несколько секунд или минут исчезающий, знаком многим людям. В большинстве случаев кратковременный шум в ушах не свидетельствует о серьезном заболевании. Однако если он повторяется, становится постоянным или сопровождается другими симптомами, причину следует выяснить вместе с лечащим врачом.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Медицински такое состояние называют тинитусом. Это чувство звука, которого на самом деле нет в окружающей среде. Человек может слышать не только писк или звон, но и гул, шум, жужжание, щелчок или другой звук. Он может возникать в одном или обоих ушах, быть постоянным или периодическим.

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По данным специалистов, определенная форма тинитуса встречается примерно у 15–20% взрослых.

Почему вдруг начинает пищать в ухе

Одной из наиболее распространенных причин является воздействие громкого звука. После концерта, пребывания в клубе, работы с громкой техникой или прослушивания музыки на высокой громкости человек может временно ощутить звон или писк в ушах.

Чрезмерный шум способен повреждать чувствительные клетки внутреннего уха, участвующие в восприятии звуков. Важное значение имеет не только громкость, но и продолжительность воздействия: чем сильнее шум, тем быстрее он может навредить слуховой системе.

В то же время, короткий эпизод шума, который возникает редко и быстро проходит, не обязательно означает повреждение слуха.

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Причиной может быть серная пробка

Тинитус иногда возникает из-за чрезмерного накопления ушной серы. Серная пробка способна частично перекрыть слуховой проход, из-за чего появляются ощущение заложенности, приглушенный слух и шум в ухе.

Не стоит пытаться доставать серу глубоко ватными палочками. Это может протолкнуть ее еще дальше в слуховой проход и усугубить проблему.

Шум в ушах также может сопровождать воспаление уха, накопление жидкости в среднем ухе или другие нарушения слуховой системы.

Возрастные изменения слуха

Еще одной распространенной причиной тинитуса является возрастное ухудшение слуха. Если человек стал чаще переспрашивать собеседников, увеличивать громкость телевизора или хуже понимать речь в шумных местах, следует проверить слух.

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Некоторые лекарства также могут влиять на появление или усиление шума в ушах. Такой побочный эффект возможен, в частности, при применении отдельных антибиотиков, мочегонных, противомалярийных и других препаратов. Поэтому, если симптом появился после начала нового лечения или изменения дозировки, об этом следует сообщить врачу. Самостоятельно отменять назначенные препараты не следует.

Стресс может усугублять симптом

На восприятие тинитуса влияет и стресс. Напряжение и тревожность могут сделать шум в ушах более заметным, а сам тинитус в свою очередь способен усиливать дискомфорт.

Особенно хорошо это может ощущаться вечером. В тихой комнате нет других отвлекающих внимание звуков, поэтому даже слабый писк или гул может казаться сильнее.

Когда шум слышен только в одном ухе

Тинитус может быть односторонним. Причиной иногда становятся локальные проблемы — например, серная пробка или нарушение слуха с одной стороны.

В то же время постоянный шум только в одном ухе нуждается в медицинской оценке. В редких случаях односторонний тинитус может быть связан с заболеваниями слухового и вестибулярного нервов.

Важно различать короткий писк, который длится несколько секунд и возникает изредка и постоянный односторонний шум. Это не одинаковые ситуации.

На какие симптомы обратить внимание

Иногда шум в ушах сопровождается другими проявлениями. Например, при болезни Меньера вместе с тинитусом могут возникать приступы головокружения, ухудшения слуха и ощущения давления или заложенности в ухе.

Отдельная разновидность — пульсирующий тинитус. В этом случае человек слышит ритмичный звук, который может совпадать с частотой сердцебиения. Об этом обязательно следует сообщить врачу, поскольку причины такого шума могут отличаться от обычного звона или писка.

С шумом в ушах иногда также связывают проблемы височно-нижнечелюстного сустава. Если одновременно возникают боли в челюсти, щелчок во время движения или дискомфорт во время жевания, об этом тоже следует рассказать врачу.

Когда нужно обратиться к врачу

Если писк или звон возникает редко, длится всего несколько секунд и не сопровождается другими симптомами, обычно поводов для паники нет.

Однако медицинская консультация необходима, если шум в ушах стал постоянным, часто повторяется, возникает только с одной стороны или мешает спать и концентрироваться.

Особенно важно не медлить, если тинитус внезапно появился вместе с ухудшением слуха. Внезапная нейросенсорная потеря слуха требует срочного медицинского обследования. Человек при этом может чувствовать заложенность одного уха, хуже слышно и одновременно замечать шум или писк.

Лечение зависит от причины. Если проблема вызвала серная пробка, ее удаление может избавить от симптомов. При потере слуха врач может рекомендовать слуховой аппарат или другие методы, помогающие сделать тинитусом менее заметным.

Следовательно, короткий и редкий писк в ухе чаще всего не является поводом для беспокойства. Но если шум не проходит, регулярно повторяется или сопровождается потерей слуха, головокружением, болью или другими симптомами, его не следует игнорировать.

Как мы писали, внезапное покраснение и чувство жара в одном ухе чаще всего связаны с временными изменениями кровообращения, температурой, физической нагрузкой или эмоциями. В то же время подобный симптом может возникать из-за раздражения или воспаления уха, кожных реакций и некоторых других состояний. Если ухо регулярно краснеет и жжет, симптом длится долго или сопровождается болью, отеком, выделениями или ухудшением слуха, следует обратиться к врачу.

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