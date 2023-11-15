Во Львове хирурги пришили девушке ногу задом наперед: зачем они это сделали (фото)

Эту уникальную для Украины операцию провели девушке, у которой обнаружили рак кости. Химиотерапия не помогала и пациентка могла умереть.

Во Львове провели уникальную операцию 18-летней девушке, у которой обнаружили рак бедренной кости. Хирурги удалили среднюю часть ноги, а нижнюю перевернули на 180 градусов и пришили задом вперед.

Об этом сообщили в Детской больнице Святого Николая.

Юлия из Ивано-Франковска за день до своего 18-летия узнала, что у нее рак. Девушка ударилась ногой, обратилась к медикам и после тщательного обследования ей установили диагноз – остеосаркома 2B стадии.

Сначала за лечение Юлии взялись онкологи Ивано-Франковской детской областной клинической больницы. Ей назначили шесть сеансов химиотерапии, однако это не помогло побороть рак. Болезнь прогрессировала и пациентка могла умереть.

"Дальнейшее распространение агрессивной опухоли можно было остановить только одним способом — срочно удалить пораженную бедренную кость. Но у Юли рак уже распространился и на коленный сустав, поэтому речь шла об ампутации ноги на высоком уровне", — объяснили в больнице.

Чтобы помочь девушке свои усилия объединили врачи Ивано-Франковска, Львова и Киева. После нескольких консилиумов они решили провести Юлии редкую для Украины операцию – ротационную пластику. Это хирургическое вмешательство у детей, во время которого в связи с раком костей удаляют часть ноги вместе с коленом. А нижнюю часть конечности вместе со стопой поворачивают на 180 градусов и пришивают к бедренной кости задом вперед. Таким образом, стопа начинает выполнять роль колена, а затем можно установить функциональный протез и, насколько это возможно, сохранить чувствительность и подвижность конечности.

Уникальная операция во Львове на ноге девушки, у которой обнаружили рак/Фото: Детская больница Святого Николая

Сначала хирурги удалили у Юлии пораженные саркомой кости – часть бедра, голени и коленного сустава, после чего провели саму ротационную пластику. Хирурги соединили две кости разных диаметров – бедренной и большеберцовой, последнюю при этом развернули на 180 градусов, то есть пяткой вперед. Затем на ногу наложили гипс и зафиксировали металлической пластиной.

Операция прошла успешно. Юлия вернулась в Ивано-Франковск и продолжает химиотерапию, чтобы побороть заболевание. Когда нога девушки окончательно заживает и у нее появится больше сил, сможет заниматься с физическим терапевтом и разрабатывать ногу. Затем Юлию ждет протезирование.

Команда медиков, проведших во Львове уникальную операцию/Фото: Детская больница Святого Николая

Напомним, в конце октября во Львове умерла 38-летняя пациентка, которой впервые в Украине пересадили комплекс легкий-сердца от посмертного донора. У женщины произошло острое отторжение донорских органов.

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