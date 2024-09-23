Во Львовской области от коронавируса умер 4-летний ребенок: в Минздраве напомнили первые симптомы COVID-19

За неделю госпитализированы 40 человек (17% из числа заболевших), в том числе 14 детей.

Во Львовской области, в Самборском районе, от коронавируса умер 4-летний ребенок, а также 64-летний мужчина из Львова.

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

"Традиционно в воскресенье о коронавирусе. За неделю количество случаев заболеваний, вызванных COVID-19 снизилось на 36% — зарегистрировано 234 случая против 367. Зафиксировано 35 случаев (15%) среди детей и 45 случаев у лиц в возрасте 65 лет и старше (19 %)", – сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко 22 сентября.

Случаи заболеваний ОРВИ, в том числе грипп и COVID-19, прогнозируемо растут во время эпидсезона, который длится с октября по весну.

В Минздраве также напомнили, что пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ на период действия военного состояния можно дистанционно оформить временную нетрудоспособность на 5 календарных дней.

Как начинается COVID-19: первые симптомы

COVID-19 часто проявляется респираторными признаками с самого начала.

Характерными симптомами коронавируса у взрослых являются:

лихорадка,

сухой кашель,

одышка,

головная боль,

боль в мышцах, суставах,

потеря или нарушение запаха или вкуса,

сильная усталость.

Коронавирус является легким заболеванием, симптомы которого примерно 4 из 5 человек легкие. У ребенка COVID-19 развивается идентично. Будьте внимательны, если у ребенка температура поднимается до 38 градусов, то в течение одного-двух дней нет опасности и родители должны следить за состоянием ребенка. Но если температура тела выше 38 градусов и не снижается, то следует немедленно обращаться к врачу.

Что рекомендует Минздрав

"Появились симптомы вирусного заболевания – сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным состоянием. Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача", – рекомендуют в министерстве.

Пока нет результатов теста на коронавирус, следует ограничить физические контакты с другими людьми.

Помните, что относительно легкое течение болезни у одного человека не исключает возможность осложнений у других

Не откладывайте при возможности получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний

Как начинается грипп: первые симптомы

У больного гриппом обычно резко повышается температура, а респираторные симптомы добавляются позже. Вирус гриппа способен поражать верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды, что делает его опасным из-за пневмонии, сердечной недостаточности и тромбоза.

Кто в группе риска

К группе риска относятся беременные, дети до 5 лет, люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Медики советуют обращаться к семейному врачу за первыми симптомами и отмечают важность вакцинации. Поскольку вакцинация против гриппа и COVID-19 – это самый эффективный способ защиты. Вакцину против гриппа можно приобрести в аптеке, а прививка против COVID-19 бесплатно доступна в пунктах прививки. Обе вакцины можно вводить одновременно.

Тем временем исследователь опроверг самую популярную теорию о появлении и распространении коронавируса.

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