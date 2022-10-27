Во время войны 18-летним лицам не нужно приезжать на комиссию по подтверждению инвалидности

Во время войны и в течение 6 месяцев после ее прекращения или отмены военного положения, дети по достижению 18-летнего возраста не нуждаются в обязательном присутствии для прохождения комиссии по подтверждению инвалидности.

Об этом сообщили в Минздраве.

Это прямо урегулировано п.1 постановления Кабинета Министров № 225 от 8 марта 2022 года: “... в случае, если лицо, обращающееся для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр в медико-социальную экспертную комиссию, такая комиссия может принимать решение о установление инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии”.

Отказ в дистанционном обслуживании, требования обязательно прибыть на прохождение комиссии и игнорирование указанных постановлений является прямым нарушением действующего законодательства и ваших гражданских прав и свобод. Если вы столкнулись со следующим случаем, просим немедленно сообщать по номеру: 0 800 60 20 19.

Ранее сообщалось, что люди с 3- й группой инвалидности могут мобилизоваться на военную службу по собственному желанию. Поэтому если такие лица становятся военнослужащими, они не подлежат выезду за границу на общих основаниях выезда подлежащих мобилизации мужчин, об этом также нужно помнить.

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