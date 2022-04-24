Во время войны каждая третья семья в Украине, в которой проживает человек с хроническим заболеванием, не в состоянии обеспечить ему уход – исследование

Во время войны каждая третья семья в Украине, в которой проживает человек с хроническим заболеванием, не в состоянии обеспечить ему уход – исследование

По обновленной статистике, две из пяти семей имеют по крайней мере одного члена семьи с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет или рак.

Каждая третья семья в Украине, в которой проживает как минимум один человек с хроническим заболеванием, не в состоянии обеспечить лечение и уход.

Об этом говорится в опросе ВОЗ (World Health Organization).

Новое исследование, опубликованное через два месяца с начала войны, иллюстрирует разрушительное влияние чрезвычайной гуманитарной ситуации на здоровье и благосостояние миллионов гражданских лиц, а также серьезные вызовы, стоящие перед системой здравоохранения.

Опрос показывает, что две из пяти семей (39%) имеют по меньшей мере одного члена семьи с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет или рак.

Меньше трети (30%) респондентов обратились за медицинской помощью за последнее время. Среди основных причин – ситуация с безопасностью и недоступность медицинских услуг в их районе.

"Результаты исследования свидетельствуют, что через два месяца после войны остается неотложная необходимость продолжать поддерживать систему здравоохранения в Украине. Очень важно, чтобы мы получили доступ, чтобы мы могли оценить потребности в здравоохранении и доставить жизненно важные средства в пострадавшие районы, включая Мариуполь. Гражданские имеют право на здоровье, даже во время войны", – сказал д-р Ярно Хабихт, глава Представительства ВОЗ в Украине.

Также читайте Онкология и наследственность у женщин: какие мутации генов должны насторожить

Система здравоохранения Украины сталкивается с многочисленными проблемами. Риск инфекционных заболеваний значителен. То же касается рутинной иммунизации, включая вакцинацию от COVID-19, что значительно уменьшилось из-за войны войны. Доступ к репродуктивной, материнской и дородовой помощи, а также охране психического здоровья серьезно ограничен.

В Украине даже во время действия военного положения продолжают оказывать всю необходимую помощь людям с ВИЧ-инфекцией. Если вы в ней нуждаетесь, следует обратиться за этой ссылкой. Для граждан Украины, которые выехали за границу, также доступна помощь. Ее можно найти здесь.

Читайте также: