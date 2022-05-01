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Во время войны оккупанты уничтожили 78 автомобилей скорой помощи, а еще больше цинично украли

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Во время войны оккупанты уничтожили 78 автомобилей скорой помощи, а еще больше цинично украли

Photo: t.me/zoda_gov_ru

Враг украл 106 "скорых".

За время войны пули и снаряды российских террористов попали в 78 автомобилей скорой медицинской помощи. Однако еще больше кафиры просто цинично украли — 106 "скорых".

Но, несмотря на это, украинские медики при поддержке международных партнеров продолжают пополнять автопарк "экстренки". Так, Украина получила еще 23 автомобиля скорой помощи от партнеров из разных стран.

Эти "скорые" будут переданы для нужд украинских больниц, ВСУ, МВД Украины, Нацгвардии и ГСЧС.

Напомним, украинские больницы получат доступ в спутниковый интернет Starlink.

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