Волосы будут как после салона: пивные маски в домашних условиях

Секрет здоровья и красоты заключается не только в природных данных или наследственности, но и в правильном уходе за собой. Поэтому представительницы прекрасного пола используют все возможные способы, чтобы выглядеть непревзойденно. Но когда нет возможности посетить салон красоты или приобрести дорогие косметические средства, необходимо прибегнуть к простым домашним процедурам. Если хочется иметь густые, сильные, упругие и блестящие волосы, можно воспользоваться обычным пивом. И не потребуется переплачивать за профессиональный уход, когда можно приготовить целебную маску дома из простейших составляющих. А результат такой процедуры будет не хуже, чем после салона. Итак, разбираемся, чем полезны пивные маски и как правильно их делать, чтобы получить эластичные и крепкие локоны.

Польза пивных масок для волос

Пиво получают путем брожения солода с помощью дрожжей. Этот напиток любят во многих странах мира благодаря его вкусу и аромату. А еще пиво обладает целебными косметическими свойствами. Еще наши бабушки использовали его как средство против угревой сыпи, для омоложения кожи и борьбы от мелких морщин, и от жирного блеска. Также этот хмельной напиток не менее полезен для волос и кожи головы. Поскольку содержит витамины А, С, Е и группы В, полезные минералы, которые придают волосам прочность и ускоряют их рост.

Пивные дрожжи укрепляют корни волос, предупреждая их выпадение, выравнивают структуру и ускоряют рост.

Содержащиеся в пиве калий, медь и железо питают волосяные луковицы и ускоряют процессы обмена полезных веществ.

Витамин С укрепляет иммунитет волос и защищает кожу головы от вредных внешних факторов.

Хмель является стимулятором для роста волос, придавая им естественный блеск, и очищает кожу головы от избыточного жира.

Аминокислоты влияют на структуру и эластичность локонов, укрепляя их, и предотвращают сечение кончиков.

Органические кислоты обновляют и нормализуют обмен веществ в тканях, насыщая волосяные луковицы кислородом.

Пиво также помогает в борьбе с перхотью. Содержащийся в напитке этиловый спирт обладает антибактериальным действием, подсушивает кожу головы, чем уменьшает зуд.

Правила приготовления и применения пивных масок

Полезными свойствами обладает только пиво, изготовленное на основе натурального сырья. А напиток, имеющий в своем составе химические примеси, не принесет пользы для волос. Чтобы получить хороший результат от пивных масок, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций.

Чтобы приготовить маску для волос из пива, можно брать любой сорт. Но блондинкам следует избегать темных сортов, поскольку такое пиво влияет на цвет волос.

Не следует делать маски тем, кто имеет заболевания кожи или порезы, раны и ожоги. Поскольку напиток содержит дрожжевые грибки, которые способствуют размножению других организмов.

Перед использованием напитка нужно его подогревать и избавлять от газа, тогда такая маска для волос будет более эффективной.

Для сухих волос в пивную маску следует добавлять яйца, эфирные масла или молочные жирные продукты.

Перед использованием маски следует проверить ее на переносимость. Нанести немного смеси на запястье и подождать 20 минут, если покраснений не будет, значит, аллергии нет.

Наносить пивные маски нужно на влажные волосы, сначала на прикорневую зону, затем по всей длине. Держать следует до 40 минут, обернув пищевой пленкой и полотенцем. Смывать нужно теплой водой и шампунем.

Пивную маску следует делать каждые 3 дня, если волосы сухие, то 1 раз в неделю. Результат от масок будет наблюдаться после 12 процедур.

ТОП-3 рецепта масок из пива

Против выпадения волос. Для маски нужно взять 50 г пива, 10 капель репейного масла, 1 желток, 3-4 капли сандалового эфира. Подогреваем пиво и масло, добавляем желтки и эфир, взбиваем смесь, наносим на волосы. Маску держим 25 минут, затем тщательно моем голову теплой водой с шампунем. После такой маски волосы будут крепкими, уменьшится выпадение и восстановится их структура.

Для маски нужно взять 50 г пива, 10 капель репейного масла, 1 желток, 3-4 капли сандалового эфира. Подогреваем пиво и масло, добавляем желтки и эфир, взбиваем смесь, наносим на волосы. Маску держим 25 минут, затем тщательно моем голову теплой водой с шампунем. После такой маски волосы будут крепкими, уменьшится выпадение и восстановится их структура. Для роста волос. Для приготовления маски необходимо 10 капель льна, 30 г пива, 10 г обычных дрожжей. Нужно подогреть пиво, добавить дрожжи и дать смеси постоять, пока не образуется пена. Затем влить растительное масло, хорошо перемешать и нанести на волосы. Через 20 минут хорошо вымыть голову. В результате такой процедуры активируется рост волос.

Для приготовления маски необходимо 10 капель льна, 30 г пива, 10 г обычных дрожжей. Нужно подогреть пиво, добавить дрожжи и дать смеси постоять, пока не образуется пена. Затем влить растительное масло, хорошо перемешать и нанести на волосы. Через 20 минут хорошо вымыть голову. В результате такой процедуры активируется рост волос. Укрепление волос. Чтобы приготовить маску, нужно взять 100 г пива, 10 г сахара, 10 г горчичного порошка, 10 г оливкового масла. Необходимо смешать горчицу и сахар, развести смесь в теплом пиве. Затем всыпать растительное масло, размешать и на 15 минут нанести по всей длине волос. Такая маска улучшит кровообращение, активирует обмен веществ, волосы станут крепкими, упругими и блестящими.

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