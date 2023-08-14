Волосы будут как после салона: пивные маски в домашних условиях

Маски из пива помогут сделать волосы крепкими, густыми и сияющими.
Секрет здоровья и красоты заключается не только в природных данных или наследственности, но и в правильном уходе за собой. Поэтому представительницы прекрасного пола используют все возможные способы, чтобы выглядеть непревзойденно. Но когда нет возможности посетить салон красоты или приобрести дорогие косметические средства, необходимо прибегнуть к простым домашним процедурам. Если хочется иметь густые, сильные, упругие и блестящие волосы, можно воспользоваться обычным пивом. И не потребуется переплачивать за профессиональный уход, когда можно приготовить целебную маску дома из простейших составляющих. А результат такой процедуры будет не хуже, чем после салона. Итак, разбираемся, чем полезны пивные маски и как правильно их делать, чтобы получить эластичные и крепкие локоны.
Польза пивных масок для волос
Пиво получают путем брожения солода с помощью дрожжей. Этот напиток любят во многих странах мира благодаря его вкусу и аромату. А еще пиво обладает целебными косметическими свойствами. Еще наши бабушки использовали его как средство против угревой сыпи, для омоложения кожи и борьбы от мелких морщин, и от жирного блеска. Также этот хмельной напиток не менее полезен для волос и кожи головы. Поскольку содержит витамины А, С, Е и группы В, полезные минералы, которые придают волосам прочность и ускоряют их рост.
- Пивные дрожжи укрепляют корни волос, предупреждая их выпадение, выравнивают структуру и ускоряют рост.
- Содержащиеся в пиве калий, медь и железо питают волосяные луковицы и ускоряют процессы обмена полезных веществ.
- Витамин С укрепляет иммунитет волос и защищает кожу головы от вредных внешних факторов.
- Хмель является стимулятором для роста волос, придавая им естественный блеск, и очищает кожу головы от избыточного жира.
- Аминокислоты влияют на структуру и эластичность локонов, укрепляя их, и предотвращают сечение кончиков.
- Органические кислоты обновляют и нормализуют обмен веществ в тканях, насыщая волосяные луковицы кислородом.
- Пиво также помогает в борьбе с перхотью. Содержащийся в напитке этиловый спирт обладает антибактериальным действием, подсушивает кожу головы, чем уменьшает зуд.
Правила приготовления и применения пивных масок
Полезными свойствами обладает только пиво, изготовленное на основе натурального сырья. А напиток, имеющий в своем составе химические примеси, не принесет пользы для волос. Чтобы получить хороший результат от пивных масок, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций.
- Чтобы приготовить маску для волос из пива, можно брать любой сорт. Но блондинкам следует избегать темных сортов, поскольку такое пиво влияет на цвет волос.
- Не следует делать маски тем, кто имеет заболевания кожи или порезы, раны и ожоги. Поскольку напиток содержит дрожжевые грибки, которые способствуют размножению других организмов.
- Перед использованием напитка нужно его подогревать и избавлять от газа, тогда такая маска для волос будет более эффективной.
- Для сухих волос в пивную маску следует добавлять яйца, эфирные масла или молочные жирные продукты.
- Перед использованием маски следует проверить ее на переносимость. Нанести немного смеси на запястье и подождать 20 минут, если покраснений не будет, значит, аллергии нет.
- Наносить пивные маски нужно на влажные волосы, сначала на прикорневую зону, затем по всей длине. Держать следует до 40 минут, обернув пищевой пленкой и полотенцем. Смывать нужно теплой водой и шампунем.
- Пивную маску следует делать каждые 3 дня, если волосы сухие, то 1 раз в неделю. Результат от масок будет наблюдаться после 12 процедур.
ТОП-3 рецепта масок из пива
- Против выпадения волос. Для маски нужно взять 50 г пива, 10 капель репейного масла, 1 желток, 3-4 капли сандалового эфира. Подогреваем пиво и масло, добавляем желтки и эфир, взбиваем смесь, наносим на волосы. Маску держим 25 минут, затем тщательно моем голову теплой водой с шампунем. После такой маски волосы будут крепкими, уменьшится выпадение и восстановится их структура.
- Для роста волос. Для приготовления маски необходимо 10 капель льна, 30 г пива, 10 г обычных дрожжей. Нужно подогреть пиво, добавить дрожжи и дать смеси постоять, пока не образуется пена. Затем влить растительное масло, хорошо перемешать и нанести на волосы. Через 20 минут хорошо вымыть голову. В результате такой процедуры активируется рост волос.
- Укрепление волос. Чтобы приготовить маску, нужно взять 100 г пива, 10 г сахара, 10 г горчичного порошка, 10 г оливкового масла. Необходимо смешать горчицу и сахар, развести смесь в теплом пиве. Затем всыпать растительное масло, размешать и на 15 минут нанести по всей длине волос. Такая маска улучшит кровообращение, активирует обмен веществ, волосы станут крепкими, упругими и блестящими.
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