Волосы сыпятся клочьями: главные причины и советы врачей

Выпадение волос

С наступлением осени многие люди замечают, что на расчёске остаётся больше волос, чем обычно. Врачи уверяют: это естественный процесс, связанный с сезонными изменениями, а не всегда признак серьёзных проблем.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), более 8 миллионов женщин и около 6,5 миллиона мужчин в стране сталкиваются с выпадением волос. Осенняя «линька» — одна из самых распространенных причин временного истончения.

Дерматолог доктор Пол Фаррант объясняет, что у человека примерно 100 тысяч волос, и около 10% из них находятся в фазе выпадения в любой момент. Однако со снижением температуры часть фолликулов синхронно переходит в состояние покоя, из-за чего волосы начинают выпадать активнее — обычно в сентябре или октябре.

Доктор Фаррант предполагает, что такая реакция организма частично связана с летним повышением уровня витамина D, который влияет на активность фолликулов и может стимулировать переход большего количества волос в фазу покоя осенью. В то же время он успокаивает: сезонная линька длится недолго — примерно три месяца — и не приводит к существенному поредению шевелюры.

Специалист отмечает, что у 90% людей волосы в этот период остаются в фазе роста, поэтому волноваться не стоит. Но если выпадение становится локальным, образуются заметные залысины или волосы выпадают клочьями, стоит обратиться к дерматологу, ведь это может быть признаком других проблем — например, андрогенной алопеции, псориаза или нарушений работы щитовидной железы.

Чтобы минимизировать сезонную потерю волос, эксперты советуют уделять внимание питанию. Волосы состоят преимущественно из белка, поэтому диета должна быть сбалансированной и содержать белковые продукты — рыбу, яйца, бобовые, мясо. Важно также получать достаточное количество железа, цинка, фолатов и омега-3 жирных кислот.

Кроме питания, врач советует заботиться о состоянии кожи головы. Зимой она склонна к сухости, поэтому не стоит чрезмерно часто мыть голову — это может лишить волосы естественных масел и вызвать раздражение или зуд. В летний период, когда люди больше потеют, мытье можно проводить чаще, чтобы предотвратить закупоривание пор и накопление кожного сала.

Среди дополнительных факторов, которые могут влиять на состояние волос, — стресс. Психоэмоциональное напряжение нередко приводит к очаговому выпадению (алопеции), когда иммунная система атакует волосяные фолликулы.

Если же анализы выявляют недостаток питательных веществ или наследственную предрасположенность, врач может назначить специальное лечение. Среди эффективных методов — PRP-терапия, когда пациенту вводят в кожу головы собственную плазму для стимуляции роста волос, или медикаментозное лечение, например, миноксидилом, который улучшает кровообращение в фолликулах.

