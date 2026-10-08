Волосы вдруг начали выпадать клочками: что нужно добавить в уход и рацион осенью

Осенью выпадают волосы / © pixabay.com

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Осень для многих становится порой неприятных сюрпризов, когда на расческе или в сливе душа остается гораздо больше волос, чем обычно. Для женщин, которые заботятся о своих волосах, осеннее выпадение может превратиться в повод для волнений. Впрочем, это явление вполне естественно и его можно эффективно контролировать.

Об этом пишет Kobieta.

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Почему осенью сильно выпадают волосы и что делать

Сезонное выпадение волос — это естественный физиологический этап, обусловленный циклами роста волос, а также реакцией организма на окружающую среду. Чаще всего активное выпадение волос начинается во второй половине сентября или начале октября.

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Повода для паники нет. Главная причина заключается в перестройке гормонального фона в период наступления холодов. К тому же за лето фолликулы и кожа головы истощились от действия солнца, пыли, соленой или хлорированной воды.

На ситуацию также влияет сокращение светового дня, в результате чего в организме снижается синтез витамина D3.

Обычно ситуация стабилизируется сама собой через несколько недель, когда организм окончательно адаптируется к изменению температуры и световому режиму. В этот переходный период нормой считается потеря от 150 до даже 300 волос в день. Задуматься о проблемах стоит только тогда, когда интенсивное выпадение длится более трех месяцев.

Как остановить осеннее выпадение волос

Вместо того чтобы покупать дорогие шампуни или другие средства для волос, осенью можно скорректировать домашний уход. Прежде всего просмотрите свое питание. Обогатите рацион следующими продуктами:

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яйца, бобовые, рыба и постное мясо;

семена подсолнечника, тыквенные семена, орехи и авокадо;

сезонные овощи и фрукты — тыква, кале, сливы, яблоки.

В начале осени можно проконсультироваться с врачом и начать принимать витамины D3 и C, а при наличии лабораторно подтвержденного дефицита — и железо.

К уходу за волосами можно добавить следующие недорогие средства:

Травяной лосьон из крапивы и хвоща. Сделайте отвар растений, остудите и втирайте в кожу головы примерно за час до мытья.

Питательная маска с касторовым маслом и желтком. Для приготовления столовую ложку смешивают с желтком, наносят на волосы на 30 минут, после чего тщательно смывают.

Увлажняющий ополаскиватель из семян льна. 1–2 столовые ложки семян заливают ориентировочно 400 мл воды, кипятят, процеживают до получения слегка слизистой консистенции и используют остывшим после мытья головы в качестве ополаскивателя для волос.

Не забывайте о массаже кожи головы. Делайте массаж не менее 2-3 раз в неделю и стимулируйте кровообращение. Так волосяные луковицы будут получать гораздо больше питательных веществ.

Уход за волосами: последние новости

Напомним, для укрепления, густоты и быстрого роста волос совсем необязательно покупать дорогие средства — достаточно добавить к обычному шампуню несколько капель эфирного масла розмарина.

Исследования показывают, что регулярное использование этого средства в течение шести месяцев существенно увеличивает количество волос у людей с андрогенетической алопецией. Для правильного применения смешайте около столовой ложки шампуня с 2 каплями эфирного косметического масла перед мытьем, помассируйте кожу головы в течение 2 минут и тщательно смойте.

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Важно понимать, что такой уход лишь помогает снизить ломкость и улучшить внешний вид волос, но не является быстрым решением для восстановления их роста при интенсивной потере.

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