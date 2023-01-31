Волынин самостоятельно достал из-под кожи 12-сантиметрового гельминта: как проявляется дирофиляриоз

В медицинское учреждение 29-летний волынянин обратился уже после того, как достал из-под кожи на животе 12-сантиметрового гельминта.

Молодой мужчина почувствовал сильный зуд кожи в области живота и заметив подкожное подвижное нитевидное образование, самостоятельно достал из него паразита длиной более 12 см. Как именно он это сделал пресс-служба Центра контроля и профилактики болезней не сообщает.

Гельминт был доставлен в микробиологическую лабораторию, где было подтверждено, что это дирофиляриоз. Пациент чувствует себя удовлетворительно.

По словам пациента, в прошлом году на отдыхе в естественных условиях или в полевых работах в других регионах он не был, за пределы Украины не уезжал, все это свидетельствует о местной передаче возбудителя.

Это первый случай дирофиляриоза в этом году на Волыни. В 2022 году в области было зарегистрировано 3 случая заболевания дирофиляриозом, два из которых имели местную передачу возбудителя, один завезен из Польши.

Что такое дирофиляриоз?

Это паразитарное заболевание, вызываемое гельминтами рода Dirofilaria. Обычно болезнь обнаруживают у домашних животных, собак, кошек и хищников. У человека развивается, как правило, подкожный дирофиляриоз.

Как происходит заражение? Человек напрямую от собак и кошек не заражается. Заражение происходит только при укусе инфицированным насекомым, чаще комаром, насосавшимся крови зараженного животного. Через укус насекомого в организм человека попадают личинки паразита где они и растут. Человек не может заразить другого человека, потому что половой зрелости в организме человека гельминт не достигает. Обычно в организме человека паразитирует одна особь, способная мигрировать на расстояние до 30 см в сутки. С момента заражения человека укуса комара до образования опухоли проходит от 1 месяца до 2 лет.

Как выглядит дирофиляриоз у человека

Симптомы и признаки дирофиляриоза

По клиническим признакам гельминтоз может напоминать другие болезни – атерому, кисту, фиброму, аллергическое воспаление, венозный тромбоз, гнойник и т.д. Основные клинические проявления зависят от реакции организма и скорости роста паразита в организме человека.

На месте укуса комара образуется уплотнение размером с зернышко, которое увеличивается до опухоли. Расположение опухоли на теле у пораженного лица со временем меняется. Кое-где в месте укуса ощущается зуд и изжога, отек, покраснение, а также повышение температуры, головная боль, общее недомогание.

Самый характерный признак дирофиляриоза — ощущение шевеления под кожей, благодаря которому заболевание по латыни переводится как «злая нить»

Врачи предостерегают, если у вас появились подобные жалобы — не нужно повторять подвиг 29-летнего волынянина и вытягивать "злую нить" самостоятельно, немедленно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью — неизвестно вытянете ли вы паразита, а инфекцию скорее всего занесете.

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