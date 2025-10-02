Восемь советов, как предотвратить развитие деменции: профессорша раскрыла секреты долголетия мозга

Исследование мозга / © Getty Images

Британские ученые выяснили, что деменция поражает около 60% людей в мире. Факторы риска, такие как загрязненный воздух, болезни десен, алкоголь или ультраобработанные продукты, не вызывают деменцию напрямую, но делают мозг более уязвимым к ней.

Специалистка по лечению деменции профессор Джун Эндрюс отмечает, что даже такие ежедневные дела, как прогулка в магазин или контроль артериального давления, формируют устойчивость мозга и могут стать профилактикой заболеваний мозга в будущем.

Эндрюс назвала восемь простых вещей, которые она делает еженедельно, чтобы предотвратить развитие болезни с памятью.

Поддержка тонуса мышц

Согласно исследованиям, физические упражнения контролируют вес и снижают риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем, включая деменцию.

Эндрюс отмечает, что улучшение баланса и мышечной силы также улучшает когнитивные функции и физическую форму. В то же время физические нагрузки улучшают кровообращение.

«У пожилых людей, особенно тех, кто имеет когнитивные нарушения — одно из последствий деменции, — если они споткнутся, их реакция может быть медленной, и они более подвержены падению. Поэтому нужно быть сильным и знать, как вставать с пола без посторонней помощи. Полезно начать практиковать как можно раньше, чтобы обеспечить определенную помощь для себя», — добавила профессор.

Тренируйте свой мозг

Для профилактики заболеваний, связанных с нарушением памяти, Эндрюс советует приобщаться к занятиям, задействующим ваш мозг: чтение, письмо и настольные игры.

По ее словам, такая деятельность имеет большое значение для здоровья.

«Вы можете заняться чем-либо интересующим вас. Стоит взяться за то, что вы сможете выполнять систематически. Даже такие простые вещи как общение с друзьями — это интеллектуальная и умственная стимуляция. Это тоже возможность расслабиться», — отметила профессор.

Сосредоточьтесь на клетчатке

Специалисты постоянно отмечают: не существует волшебной диеты, которая гарантированно защитила бы от болезни Альцгеймера — прогрессирующей формы деменции. Они используют простое правило: что полезно для сердца, то полезно и для головы.

Исследования подтверждают эту взаимосвязь: люди, имеющие сердечно-сосудистые проблемы, гипертонию, ожирение или диабет, чаще сталкиваются с возрастным ухудшением когнитивных функций. Однако коррекция рациона может существенно снизить риск этих болезней.

Профессор Эндрюс считает, что одним из самых доступных способов предотвратить развитие Альцгеймера является достаточное потребление клетчатки.

В отличие от сахаров и крахмалов, клетчатка не усваивается организмом, но играет критическую роль в поддержании здоровья кишечника. Как объясняет Эндрюс, диета, богатая клетчаткой, может на длительный срок снизить вероятность появления симптомов деменции.

Регулярно пользуйтесь зубной нитью

Не менее важна тщательная гигиена рта, поскольку она служит барьером против инфекций и защищает десну от заболеваний.

Инфекции полости рта могут распространиться на пазухи, что затем может спровоцировать образование тромба или проблемы с дренажем в мозге.

Ученые выяснили, что существует связь между заболеваниями десен и десенцией.

Зубная нить / © Credits

Согласно данным исследования, опубликованного в Sage Journals, пациенты с заболеваниями пародонта и другими инфекциями полости рта имеют более высокие риски диагностирования болезни Альцгеймера.

Профессор Эндрюс считает, что обязательными мерами профилактики деменции является систематический уход за зубами и деснами с применением зубной нити и плановые осмотры.

Будьте социально активны

Исследования показывают, что поддержка активной социальной жизни предотвращает негативные последствия изоляции для здоровья, такие как депрессия, когнитивные нарушения или даже ранняя смертность.

Люди, обладающие сильной системой социальной поддержки, обычно имеют лучшее общее состояние здоровья, чем те, кто ее не имеет.

Некоторые эксперты полагают, что принудительная изоляция во время пандемии могла способствовать этому риску.

Есть много исследований, которые показывают, что если вы можете найти способ наслаждаться собой, помогая другим людям, то это хорошо для вашего мозга и настроения. Любое регулярное социальное взаимодействие полезно для вашего мозга «, — отметила профессор Эндрюс.

Откажитесь от алкоголя

Общеизвестно, что злоупотребление алкоголем ухудшает течение ряда хронических состояний, сами по себе факторов риска деменции: это касается диабета, гипертонии, инсульта и нарушений памяти.

Профессор Эндрюс также объясняет, что чрезмерное потребление спиртного создает и опосредованный риск. Оно значительно повышает вероятность падений, несчастных случаев или ДТП, которые могут привести к травмам головы еще одного доказанного фактора риска развития деменции.

Кроме того, научные данные однозначно свидетельствуют: наиболее пьющие лица имеют значительно более высокий риск заболеть болезнью Альцгеймера в зрелом возрасте, по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь минимально.

Алкоголь / © pixabay.com

Регулярно проверяйте слух

Знаковое исследование, проведенное в прошлом году, показало, что почти половину всех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, если с детства контролировать 14 ключевых факторов образа жизни.

Эти факторы риска охватывают широкий спектр: от высокого уровня холестерина до проблем со слухом. Все они, как было установлено, увеличивают личный риск развития деменции.

Эксперты, комментируя это исследование, опубликованное во влиятельном журнале T he Lancet, утверждают, что оно дает больше надежды, чем когда-либо прежде, на успешную борьбу с этим разрушительным расстройством, которое ухудшает память и влияет на миллионы жизней.

Бросьте курить

Согласно исследованию журнала Lancet, загрязненный воздух, включая курительные испарения, влияет на риск развития деменции.

«Это также причина того, почему вы становитесь более чувствительными с возрастом. Для пожилого человека продолжать курить почти опаснее, чем даже для младших», — отметила профессор Эндрюс.

Эксперт подчеркнула, чтобы предотвратить развитие болезней, связанных с ухудшением памяти в будущем, следует отказаться от курения сигарет.

Ранее исследователи выяснили, что проблемы со сном могут навредить человеку больше, чем чувство вялости на следующий день. Ученые обнаружили, что хроническая бессонница может увеличить риск развития деменции.

Также эксперты предупреждают, что постоянное чувство усталости часто может сигнализировать о скрытых проблемах в организме, таких как дефицит питательных веществ или невыявленные заболевания.

