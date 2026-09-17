Вот что случится с организмом, если есть одно и то же ежедневно

Не нужно ежедневно готовить изысканные блюда, чтобы получить разнообразный рацион. / © pixabay.com

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Есть одни и те же продукты каждый день не обязательно вредно, но это может привести к дефициту питательных веществ, если такой рацион не является полноценным.

Об этом пишет издание marthastewart.

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Эксперты отмечают, что повторяющийся рацион может помочь сформировать здоровые пищевые привычки. Человеку не нужно ежедневно тратить время на обдумывание меню и приготовление новых блюд, что уменьшает так называемую «усталость от принятия решений».

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Кроме того, одинаковое питание значительно упрощает процесс планировки и сокращает время пребывания на кухне. Это особенно удобно для людей с насыщенным графиком.

В то же время медики предупреждают: постоянное употребление одних и тех же продуктов может привести к дефициту питательных веществ. Организму необходимы различные витамины и минералы, которые сложно извлечь из ограниченного набора продуктов.

Кроме того, однообразный рацион отрицательно влияет на здоровье кишечника. Для нормального функционирования ему нужно разнообразие полезных бактерий, которое формируется благодаря разным продуктам в меню.

Даже любимые блюда могут стать скучными, если рацион не будет разнообразен. Еда играет важную роль в том, чтобы вы были физически здоровыми, но она также играет важную роль в том, чтобы вы также были психически здоровыми.

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Ранее сообщалось, что некоторые продукты содержат питательные вещества и растительные соединения, которые могут поддерживать здоровую работу кровеносных сосудов и кровообращение. Среди них — свекла, листовая зелень, ягоды, жирная рыба, орехи и бобовые.

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